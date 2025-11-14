Набързо и без обяснения: Безпрецедентна чистка в Пентагона

През последните девет месеца министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уволни или отстрани от длъжност повече двадесет генерали и адмирали, пише The New York Times. Тези чистки ще отекват в американската армия в продължение на години.

Действията му са наречени безпрецедентни, но той не предлага обяснения за тях. В много случаи Хегсет действа противно на препоръките на високопоставени военни командири, участвали в бойни действия редом с уволнените.

Напрежение

Действията му са наречени безпрецедентни, но той не предлага обяснения за тях. В много случаи Хегсет действа противно на препоръките на високопоставени военни командири, участвали в бойни действия редом с уволнените.

Напрежение

Пълната непредсказуемост на Хегсет е създала напрегната атмосфера в армията на САЩ. Той забави или отмени повишенията на поне четирима висши служители, защото преди това са работили с бившия председател на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Марк Мили, когото президентът Тръмп презира и редовно обвинява в нелоялност. Един от тях е генерал-майор Джеймс Патрик Уърк, който беше планирано да стане заместник-командващ на Централното командване на САЩ, ръководещо американските сили в Близкия изток.

Генерал Уърк е един от най-опитните бойни офицери в армията. Той е изиграл решаваща роля в командването на американските и иракските сили, които победиха "Ислямска държава" в Мосул по време на първата администрация на Тръмп. Той е служил и като началник на щаба на генерал Мили през 2018 г., което може да е породило подозрения и скептицизъм у Хегсет, допускат висши военни служители.

Други офицери загубиха доверие, след като бяха нападнати в социалните мрежи от десни инфлуенсъри или защото преди това са изразили подкрепа за програми за многообразие и равенство. Контраадмирал Милтън Сандс, който командваше американските военноморски сили SEAL (тюлените) и настояваше за включването на жени инструктори в програмата за обучение на SEAL, беше уволнен от министър Хегсет през август.

Някои командири бяха отстранени заради откровените си оценки. Хегсет разви неприязън към адмирал Алвин Халси, командир на Южното командване на САЩ, след като той повдигна въпроса за военните удари по моторни лодки в Карибите. Администрацията на Тръмп твърди, без да предостави подробни доказателства, че лодките превозват наркотици. Адмирал Халси внезапно обяви оставката си миналия месец. Той беше служил по-малко от година на поста, въпреки че беше назначен за три.

Генерал-лейтенант Джефри Круз, който е прекарал 35 години в разузнаването на Военновъздушните сили и е ръководил Агенцията за военно разузнаване, беше принуден да напусне поста си, след като агенцията му постави под въпрос твърдението на Тръмп, че американските въздушни удари през юни са "унищожили" ядрената програма на Иран.

Сред военните служители, които Хегсет, уволни, беше председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Чарлз Браун-младши. След това министърът на отбраната се насочи към няколко офицери, на които преди това изглеждаше, че им е гарантирано четиризвездно звание.

Новата администрация има право да избира военните лидери, на които има доверие, каза експертът по отбрана Кори Шейк, която е била член на Съвета за национална сигурност при президента Джордж У. Буш. Но тя се притеснява, че администрацията на Тръмп "пилее огромно количество талант".

Мащабът на уволненията също така предизвика безпокойство сред някои членове на Конгреса, като например сенаторът-демократ Елиса Слоткин, бивша служителка на ЦРУ. Наскоро тя определи действията на Хегсет като "чистка".

Има и друг проблем. Действията на Хегсет създават впечатлението, че има генерали, които са про-Тръмп, и такива, които са анти-Тръмп. Кадровите решения на Хегсет засегнаха тежко някои от най-уважаваните и изпитани в битки военни лидери. В края на октомври той принуди генерал-лейтенант Джон Макгий да подаде оставка от поста си на директор по стратегията и военните планове в Обединения комитет на началник-щабовете. Генерал Уърк, който се пенсионира през август като командир на 82-ра въздушнодесантна дивизия, е прекарал близо шест години в бойни зони по време на кариерата си.

Доскоро изглеждаше, че повишението на генерал Уърк е гарантирано. Всичките 10 офицери, командвали 82-ра въздушнодесантна дивизия преди него, бяха станали тризвездни и четиризвездни генерали. Висшите военни служители бяха уверени, че Уърк все още може да преодолее съмненията на Хегсет и да си спечели трета звезда.

Повечето от офицерите, отстранени от Хегсет, вероятно ще намерят удобно място в цивилния живот: при отбранителни контрагенти, големи компании или университети.

Набързо и без обяснения

Кадровите решения на Хегсет озадачават висши военни ръководители и дори служители на администрацията на Тръмп, които се опитват да разберат причините.

Такъв беше случаят с генерал Джеймс Мингъс, заместник-началник на щаба на армията (сухопътни сили). Командирите на армията вярваха, че генерал Мингъс ще остане на поста си поне до следващото лято. "Четиризвездният" генерал, заедно с началника на щаба на армията генерал Ранди Джордж, изиграха ключова роля в преподготовката на армията за бойни действия с висока интензивност и война с дронове в Тихия океан. Вместо това, на 21 октомври, оставката на Мингъс беше обявена набързо. Никой не обясни причините за преждевременното му уволнение и назначаването на генерал-лейтенант Кристофър Ланива.

Що се отнася до контраадмирал Майкъл Донъли, той пострада заради седемгодишна афера, разтръбена от десните медии. През юни Пентагонът обяви, че адмирал Донъли, който командваше самолетоносача USS Ronald Reagan, ще бъде повишен във вицеадмирал и назначен за командир на най-големите задгранични сили на ВМС на САЩ - Седми флот.

През юли Хегсет отмени това решение, след като "Дейли Уайър" съобщи, че адмирал Донъли е разрешил на травестит да бъде на самолетоносача. Военноморски офицери заявиха, че статията изопачава фактите. Моряк, облечен в дамски дрехи, участва в шоу за таланти на борда на кораба. Адмирал Донъли е бил в Сингапур по това време.

Към края на октомври Военноморските сили все още търсеха кандидат за командващ Седми флот.

Някои изгряващи звезди са избегнали вниманието на десницата. Генерал-лейтенант Джонатан Брага, награждаван и висококвалифициран офицер от Специалните операции, беше остро критикуван в консервативен блог за насърчаване на инициативи за многообразие. Но той беше спасен от подкрепата на няколко висши офицери от елитната общност на Специалните операции, която Хегсет уважава. Генерал Брага пое командването на секретното Съвместно командване за специални операции в края на септември, което включва армейските сили "Делта" и 6-ти отряд за специални операции на ВМС.

В края на септември 34-годишната военна кариера на генерал-лейтенант Дъглас Симс, който служи във военна база близо до Пентагона, внезапно приключи.

Генерал Симс трябваше да оглави Командването на сухопътните войски, позиция за четиризвезден генерал, отговорен за осигуряването на боеготови и добре обучени войски по целия свят. Това е важен пост и рядко ставаше източник на противоречия или скандали. А решението кой ще го ръководи обикновено се вземаше от армията.

Хегсет обаче блокирал назначението на генерал Симс, защото смятал, че е твърде близък с генерал Мили, според трима осведени източници.

Автор: Грег Джафе за The New York Times

Превод: Ганчо Каменарски