Някои били отровни: Семейство оцелява, след като 5 години живее с над 2000 паяка в дома си

Паяците често имат лоша репутация, въпреки че мнозинството видове са безвредни и дори полезни за борба с насекомите. Сред тях обаче има и няколко отровни вида, които малко хора биха искали в дома си, като кафявия отшелник (brown recluse) – ловуващ паяк, известен със способността си да се крие в мебели и малки пукнатини.

Според Департамента по обществено здраве на щата Илинойс, кафявите отшелници могат да оцелеят месеци без храна, а женските се нуждаят само от едно чифтосване, за да раждат постепенно през целия си живот. Те са дълголетни и изключително трудни за контролиране, след като се установят в дом.

Семейство в Канзас живяло в къща, построена през XIX век, като в продължение на пет години и половина забелязвало паяци от време на време, но едва през 2001 г. осъзнало, че става въпрос за кафяви отшелници. След извикването на фирма за борба с вредители били открити над 2 000 паяка, около 400 от които били отровни.

Проучването

Учени, изследващи случая, отбелязали нещо необичайно: паяците и хората в дома сякаш успявали да се избягват взаимно, като никой от обитателите не бил ухапан през петгодишния период.

За да се опитат да изчистят дома, учените провели тримесечна нощна кампания за събиране на паяците, като двама души работели на място. В някои случаи паяците били убивани, за да се предотврати бягството им, но по-голямата част били уловени живи. В крайна сметка били събрани общо 2 055 паяка, като по-голямата част били малки по размер, вероятно млади екземпляри, тъй като кафявите отшелници стават отровни едва когато достигнат около 5 мм дължина.

Проучването, публикувано в "Journal of Medical Entomology", посочва, че около 488 от паяците били способни да нанасят отровни ухапвания, но въпреки това нито един от обитателите не пострадал. Изследователите отбелязват, че ухапванията от тези паяци често се поставят погрешно като диагноза и тежестта им може да бъде преувеличена. Също така има сходен случай в Чили, където семейство живяло с стотици паяци, без да получи нито едно ухапване.

Този необичаен случай подчертава удивителната способност на хората и паяците да съжителстват в едно пространство, без да си вредят взаимно, дори когато става дума за вид, известен със своята токсичност и отрова при ухапване. Учените препоръчват повишено внимание при диагностициране на кожни лезии в райони, където кафявите отшелници не са широко разпространени, за да не се приписват погрешно на паяците.

