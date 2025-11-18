Русия и САЩ готвят нова размяна на затворници

Русия и САЩ са обсъдили възможността за нов обмен на затворници, съобщи в телефонно интервю за Axios специалният представител на Москва и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. "Срещнах се с някои американски официални лица и членове на екипа на Тръмп по някои хуманитарни въпроси - например възможна размяна на затворници, по която работи американската страна", каза той.

Анонимен американски представител е потвърдил тази информация пред изданието. Според него Дмитриев е обсъдил идеята с представители на американската администрация, включително със специалния пратеник за Близкия изток на Тръмп - Стив Уиткоф, оказал се основна фигура и в преговорите с Русия по темата "Украйна".

Положителни преговори, но без споразумения

Източник, запознат със ситуацията, казва пред Axios, че Русия разглежда новия обмен на затворници със САЩ като жест на добра воля и се надява, че той ще укрепи доверието между двете страни. Източникът отбелязва, че преговорите са били положителни, но не са постигнати споразумения.

Нито Дмитриев, нито американският служител са посочили кои затворници от всяка страна биха могли да бъдат включени в евентуална размяна. В момента в руски затвори са задържани най-малко осем американски граждани.

Снимка: Владимир Путин и Кирил Дмитриев, Kremlin.ru

Предишните размени на затворници между Москва и Вашингтон

Русия и САЩ за последно размениха затворници през април тази година в Абу Даби (ОАЕ). Акцентът: Москва освободи Ксения Карелина - американско-руска гражданка, която миналата година беше осъдена на 12 години в наказателна колония, след като беше призната за виновна в държавна измяна. Причината за присъдата бе, че е дарила около 50 долара на украинска благотворителна организация, базирана в САЩ.

В замяна на освобождаването на Карелина САЩ пуснаха на свобода Артур Петров - руско-германски гражданин, който беше арестуван през 2023 г. в Кипър по искане на Съединените щати за предполагаем износ на чувствителна микроелектроника.

Първата размяна на задържани лица между Русия и САЩ след встъпването в длъжност на Тръмп през януари за втори мандат в Белия дом пък включваше освобождаване на американския учител Марк Фогъл от страна на Русия през февруари. Това стана по време на посещение на Стив Уиткоф в Москва. Кремъл заяви, че свободата на Фогъл ще доведе до освобождаването на руснак, задържан в САЩ: Размяна: САЩ пускат на свобода руснак, обвинен в изпиране на милиарди през криптоборса.

Миналата година имаше и друга мащабна размяна: "Направихте мисията възможна": Байдън похвали Словения за размяната на затворници между Русия и Запада.