Милиардери в прожекторите: Технологичните гиганти уважиха церемонията на Тръмп

Американските технологични мултимилиардери, сред които Илон Мъск, Марк Зукърбърг и Джеф Безос, имаха водеща роля в церемонията по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп. Технологичните магнати, чиито компании са сред най-ценните в света, прекараха десетте седмици след изборите в ухажване на Тръмп. Това е драматична промяна в сравнение с по-враждебната реакция на Силициевата долина на първия мандат на републиканеца преди 4 години, отбелязва БГНЕС.

Сред присъстващите бяха и главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук и главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай, както и основателят на търсачката Сергей Брин. Главният изпълнителен директор на TikTok Шоу Чу седеше на последния ред в залата, въпреки че бъдещето на неговата платформа остава несигурно.

Въпреки силно ограничените места за сядане, след като церемонията бе преместена на закрито заради лошото време, главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг присъстваше със съпругата си Присила Чан.

Изпълнителният директор на Amazon Джеф Безос бе придружен от годеницата си Лорън Санчес. Неотдавна Зукърбърг влезе в заглавията на вестниците, като смело съгласува политиките на компанията си с мирогледа на Тръмп, по-специално като премахна проверката на фактите в Съединените щати и облекчи ограниченията за реч на омразата във Facebook и Instagram.

Илон Мъск демонстрира най-силна подкрепа за Тръмп, като внесе 277 млн. долара за кампанията на президента и превърна платформата си X в усилвател на гласове в подкрепа на Тръмп. Безос, подобно на Зукърбърг и неговите колеги, посети имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида преди встъпването в длъжност.

