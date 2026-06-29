Само за ден: Върховният съд на САЩ отряза три пъти Доналд Тръмп

Върховният съд на САЩ попречи на президента Доналд Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук. Решението бе взето с 5 срещу 4 гласа, като така се дава заявка за засилване на независимостта на централната банка от Белия дом. Върховният съд постанови, че Тръмп не е предоставил на Кук адекватно уведомление и възможност да бъде изслушана, преди да се опита да я отстрани. В момента Кук оспорва недоказани обвинения в ипотечни измами.

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Главният съдия Джон Робъртс е автор на становището на мнозинството, в което се посочва, че „паричната политика не трябва да бъде обект на политическа намеса“. Робъртс и съдия Брет Кавано се обединиха с тримата либерални съдии в съда, за да формират мнозинството. Решението е взето въз основа на ограничени основания. Съдиите не са определили дали основните обвинения срещу Кук биха представлявали достатъчно основание за отстраняване по време на 14-годишния ѝ мандат. Робъртс изрично отбеляза, че решението оставя отворена възможността Тръмп да опита да извърши уволнението отново, като използва подходящи процедури.

Твърденията за измами

Администрацията обвини Кук, че е обявила измамно имоти в Мичиган и Джорджия като основни жилища през 2021 г., за да си осигури по-благоприятни условия за заеми. Кук категорично отрече твърденията, описвайки ги като неоснователни и основаващи се на непълни части от документи.

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Тя не е била изправена пред официални обвинения относно твърденията, а истинността на твърденията не е била оценявана от Върховния съд. След решението Кук заяви, че то потвърждава, че Федералният резерв трябва да действа без политическа намеса и да разчита на преценка, основана на доказателства. Тръмп отговори в социалните мрежи в понеделник, обещавайки да предприеме незабавни действия, за да попречи на лица, обвинени в неправомерни действия, да вземат жизненоважни национални решения.

По-широки президентски правомощия

Докато съдът защитаваше Федералния резерв, отделно решение едновременно с това, разшири правомощията на президента да уволнява висши служители в други федерални агенции. Отменяйки 91-годишен прецедент, съдът позволи на Тръмп да уволни члена на Федералната търговска комисия от Демократическата партия Ребека Кели Слоутър. Робъртс разграничи Федералния резерв от другите агенции, посочвайки неговата уникална роля в определянето на паричната политика.

Автономия на централната банка

Решение в полза на Тръмп би могло да създаде прецедент за отстраняване на други управители на Федералния резерв, които се съпротивляват на исканията на администрацията за понижаване на лихвените проценти. Тръмп вече бе предложил уволнението на Джером Пауъл, който остава в Управителния съвет след изтичането на мандата му като председател.

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Решението на Върховния съд пристига малко след като Федералният резерв приключи първото си заседание по паричната политика под новоназначения председател Кевин Уорш. Централната банка запази основния си лихвен процент въпреки постоянния натиск от страна на Тръмп да намали разходите по заеми. Неотдавнашното ускоряване на инфлацията предизвика опасения сред служителите на Федералния резерв, че може да се наложи повишаване на лихвените проценти през следващите месеци.

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Съгласно Закона за Федералния резерв, президентът може да отстрани управител само „по основателна причина“. Случаят „Кук“ подчертава нерешените въпроси относно това дали действията, предхождащи мандата на губернатор, отговарят на този законоустановен праг.

Съдът спря Тръмп и за гласуването по пощата

Същевременно Върховният съд на САЩ постанови, че щатите могат да броят бюлетините, получени по пощата след Деня на изборите, ако са с пощенско клеймо от Деня на изборите. Така съдът отхвърли опитите на републиканците и президента да сложат край на тази практика. Това решение запазва действащите правила за гласуване в повече от половината щати преди междинните избори през ноември 2026 г.

Още един удар за Тръмп

Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата на Доналд Тръмп, оставяйки в сила присъдата за 5 милиона долара срещу него за сексуално насилие и клевета срещу Е. Джин Карол.

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Е. Джийн Карол е американска писателка и журналистка, станала известна с дългогодишната си рубрика „Ask E. Jean“ в списание Elle. Тя придоби международна популярност покрай съдебните си дела срещу бившия президент Доналд Тръмп за сексуално посегателство и клевета, по които спечели милиони долари.

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