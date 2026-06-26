Войната в Украйна:

100 години затвор: Безпрецедентни присъди срещу протестиращи в САЩ

26 юни 2026, 11:28 часа 783 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
100 години затвор: Безпрецедентни присъди срещу протестиращи в САЩ

На 23 май 2026 г. в САЩ бяха обявени безпрецедентни присъди за осем от общо 22 обвинени в първото мащабно дело по новите закони на Тръмп, според които антифашизмът е определен за „терористична идеология“. На 100, 70, 50 и 30 години затвор бяха осъдени млади хора протестиращи срещу лагер на ICE, антимиграционната служба на САЩ, в Тексас.

След арести и смъртни случаи: Край на имиграционните операции в Минесота

Тежки злоупотреби

Мирната демонстрация с фойерверки по повод националния празник на Съединените щати на 4 юли 2025 г., завършил с полицейски репресии и ранен полицай от страна на един от протестиращите. Осъденият на 100 години за опит за убийство Бенджамин Сонг, бивш резервист от морската пехота, твърди, че изстрелът е бил в земята и в отговор на полицаят, прицелващ се в невъоръжен протестиращ в гръб.

Още: Престъпници, търсещи изгода: САЩ със сериозни рестрикции за мигрантите

Правозащитни организации сигнализират за множество тежки злоупотреби с властта и закона, както и нарушаването на правото на справедлив съдебен процес за обвиняемите. В подкрепа на обвиняемите се застъпват публично организации като Национална гилдия на адвокатите (National Lawyers’ Guild) и Проектът за граждански права в Тексас (Texas Civil Rights Project).

30 години затвор без вина

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Една от присъдите е за Даниел Санчес Естрада, художник, обвинен в съучастие поради това, че е носил кутия с изкуство, поезия и хартиени брошури на „антифашистка“ тематика. Въпреки, че дори не е присъствал на протеста, той е осъден на 30 години затвор. Тази присъда повдига особена тревога за свободата на словото в режима на Тръмп.

Шефът на ICE напуска поста си в критичен момент

Граждански активисти обръщат внимание, че особено тежките присъди не съответстват на стандартната съдебна практика, видимо от в пъти по-ниските присъди за предумишлени убийства и сексуално насилие, например. Обжалва се например присъдата на Марисела Руеда, осъдена на 70 години затвор за „материална подкрепа за тероризъм и опит за убийство“, въпреки факта, че е била оневинена от журито за всяко едно обвинение свързано с насилие.

Още: Решение на съда в САЩ отваря вратата за депортиране на над 350 000 мигранти

Противоречия

Множество противоречия в присъдите сигнализират за използване на присъдите като бухалка срещу политически дисиденти. По време на произнасянето на присъдите, съдията публично оправдава мерките срещу протестиращите с довода, че „държавата иска да отправи послание към всички, които споделят подобна идеология.“

В изявление в социалните мрежи, международният разследващ журналист Уил Потър, който документира политически репресии по света от 20 години, заявява: „Това дело е заплаха за всички, които смеят да говорят.“

Автор: Дарина Руменова

Спрете това веднага: Холивуд настръхна срещу "нечовешките условия" за деца имигранти

Снимки: Getty images

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп САЩ мигранти присъди ICE
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес