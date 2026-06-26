100 години затвор: Безпрецедентни присъди срещу протестиращи в САЩ

На 23 май 2026 г. в САЩ бяха обявени безпрецедентни присъди за осем от общо 22 обвинени в първото мащабно дело по новите закони на Тръмп, според които антифашизмът е определен за „терористична идеология“. На 100, 70, 50 и 30 години затвор бяха осъдени млади хора протестиращи срещу лагер на ICE, антимиграционната служба на САЩ, в Тексас.

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Тежки злоупотреби

Мирната демонстрация с фойерверки по повод националния празник на Съединените щати на 4 юли 2025 г., завършил с полицейски репресии и ранен полицай от страна на един от протестиращите. Осъденият на 100 години за опит за убийство Бенджамин Сонг, бивш резервист от морската пехота, твърди, че изстрелът е бил в земята и в отговор на полицаят, прицелващ се в невъоръжен протестиращ в гръб.

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Правозащитни организации сигнализират за множество тежки злоупотреби с властта и закона, както и нарушаването на правото на справедлив съдебен процес за обвиняемите. В подкрепа на обвиняемите се застъпват публично организации като Национална гилдия на адвокатите (National Lawyers’ Guild) и Проектът за граждански права в Тексас (Texas Civil Rights Project).

30 години затвор без вина

Една от присъдите е за Даниел Санчес Естрада, художник, обвинен в съучастие поради това, че е носил кутия с изкуство, поезия и хартиени брошури на „антифашистка“ тематика. Въпреки, че дори не е присъствал на протеста, той е осъден на 30 години затвор. Тази присъда повдига особена тревога за свободата на словото в режима на Тръмп.

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Граждански активисти обръщат внимание, че особено тежките присъди не съответстват на стандартната съдебна практика, видимо от в пъти по-ниските присъди за предумишлени убийства и сексуално насилие, например. Обжалва се например присъдата на Марисела Руеда, осъдена на 70 години затвор за „материална подкрепа за тероризъм и опит за убийство“, въпреки факта, че е била оневинена от журито за всяко едно обвинение свързано с насилие.

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Противоречия

Множество противоречия в присъдите сигнализират за използване на присъдите като бухалка срещу политически дисиденти. По време на произнасянето на присъдите, съдията публично оправдава мерките срещу протестиращите с довода, че „държавата иска да отправи послание към всички, които споделят подобна идеология.“

В изявление в социалните мрежи, международният разследващ журналист Уил Потър, който документира политически репресии по света от 20 години, заявява: „Това дело е заплаха за всички, които смеят да говорят.“

Автор: Дарина Руменова

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