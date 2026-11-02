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Самолет се разби близо до резиденцията на Тръмп във Флорида, има загинали (ВИДЕО)

02 ноември 2026, 5:53 часа 1323 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Самолет се разби близо до резиденцията на Тръмп във Флорида, има загинали (ВИДЕО)

Както потвърди Федералната авиационна администрация на САЩ, самолет „Learjet 60“ – летателен апарат на стойност 2 милиона долара, се разби в окръг Палм Бийч. Самоличността на намиращите се на борда все още не е установена, но се съобщава за девет загинали. Установено е, че самолетът е бил регистриран на компания, базирана в Уилмингтън, щата Делауеър. При удара на мястото се е образувал кратер и е избухнал пожар. Още: Тръмп ударно копира Путин: 2 системи за ПВО се появиха до резиденцията му във Флорида

На път сме да се ударим в земята

Самолетът е излетял от Остин, Тексас, и е пътувал към Норт Елютера на Бахамските острови. Минути преди катастрофата пилотът е докладвал за наличие на лед по фюзелажа, външна температура на въздуха -47 градуса по Целзий и умерена турбуленция. Малко след това пилотът е обявил извънредна ситуация, съобщавайки за рязка загуба на височина.

В последните секунди един от членовете на екипажа отбелязва: „На път сме да се ударим в земята“.

Мястото на катастрофата се намира на около 6 км южно от летището в Уест Палм Бийч – което по-рано тази година бе преименувано в чест на Доналд Тръмп – и недалеч от имението му „Мар-а-Лаго“. Президентът на САЩ е бил там в нощта срещу 1 ноември, където е организирал парти за Хелоуин, но по време на самолетната катастрофа вече не е бил във Флорида.

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Известно е, че бизнес самолетът се е разбил в близост до парк за жилищни ремаркета. Причините за инцидента в момента са обект на разследване.

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Самолетна катастрофа Доналд Тръмп САЩ самолет резиденция
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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