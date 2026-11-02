Самолет се разби близо до резиденцията на Тръмп във Флорида, има загинали (ВИДЕО)

Както потвърди Федералната авиационна администрация на САЩ, самолет „Learjet 60“ – летателен апарат на стойност 2 милиона долара, се разби в окръг Палм Бийч. Самоличността на намиращите се на борда все още не е установена, но се съобщава за девет загинали. Установено е, че самолетът е бил регистриран на компания, базирана в Уилмингтън, щата Делауеър. При удара на мястото се е образувал кратер и е избухнал пожар. Още: Тръмп ударно копира Путин: 2 системи за ПВО се появиха до резиденцията му във Флорида
WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ— BNO News (@BNONews) November 1, 2026
На път сме да се ударим в земята
Самолетът е излетял от Остин, Тексас, и е пътувал към Норт Елютера на Бахамските острови. Минути преди катастрофата пилотът е докладвал за наличие на лед по фюзелажа, външна температура на въздуха -47 градуса по Целзий и умерена турбуленция. Малко след това пилотът е обявил извънредна ситуация, съобщавайки за рязка загуба на височина.
В последните секунди един от членовете на екипажа отбелязва: „На път сме да се ударим в земята“.
Thousands of people watched the video of the Florida jet crash and asked the same thing: where’s the plane? Here’s why you can’t see it: • It fell almost straight down. Unofficial flight tracking shows the Learjet dropped from over 35,000 feet nearly vertical, possibly at several hundred miles per hour. • It shattered on impact. Planes are mostly lightweight aluminum, and hitting the ground nose-first at that speed breaks a jet into thousands of small pieces, many driven deep into the ground. That’s why there’s a crater in the road. • The fuel fire did the rest. Jet fuel ignited instantly, burning and melting much of what was left. • We’ve seen this before. Flight 93 in Shanksville on 9/11 left the same scene: a smoking crater with almost no recognizable wreckage. What most people don’t know: private and charter jets don’t follow the same safety rules as commercial airlines. Airlines operate under the strictest FAA standards for pilot training, rest, and maintenance. Charter flights follow a lighter set of rules, and privately flown jets have even fewer requirements. The NTSB will now collect every fragment to find out what happened in those final seconds. Praying for all 9 families. Should private jets face the same safety rules as commercial airlines?— Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) November 1, 2026
Мястото на катастрофата се намира на около 6 км южно от летището в Уест Палм Бийч – което по-рано тази година бе преименувано в чест на Доналд Тръмп – и недалеч от имението му „Мар-а-Лаго“. Президентът на САЩ е бил там в нощта срещу 1 ноември, където е организирал парти за Хелоуин, но по време на самолетната катастрофа вече не е бил във Флорида.
Известно е, че бизнес самолетът се е разбил в близост до парк за жилищни ремаркета. Причините за инцидента в момента са обект на разследване.
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