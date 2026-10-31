Тръмп ударно копира Путин: 2 системи за ПВО се появиха до резиденцията му във Флорида

Президентът на САЩ Доналд Тръмп взима извънредни мерки за сигурността си по подобие на руския си колега Владимир Путин. Две системи за противовъздушна отбрана се появиха до имението му Мар-а-Лаго във Флорида - мобилни зенитно-ракетни системи AN/TWQ-1, базирани на брониран автомобил Humvee.
AN/TWQ-1 Avenger е американска ПВО с малък обсег на действие, предназначена основно за защита срещу заплахи от въздуха с ниска височина на полета – бойни хеликоптери, самолети и разбира се масово използваните дронове. Системата е монтирана върху високопроходим брониран автомобил Humvee, има купол с общо 8 ракети земя-въздух FIM-92 Stinger, както и с тежка картечница калибър .50 (12.7 мм).
Припомняме, че Тръмп често използва резиденцията си за държавни срещи и посреща в нея световни лидери. Тя е разположена непосредствено край бреговата линия на Атлантическия океан (на крайбрежния воден път в Палм Бийч).
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Дали с течение на времето имението на Тръмп ще заприлича досущ на любимата на Путин резиденция Валдай, където броят на системите за ПВО расте лавинообразно, предстои да разберем. По последни данни пръстенът около Валдайската путинска резиденция от ПВО, разположени в радиус от десетки километри около комплекса, сега наброява над 50 защитни позиции.
@Polymarket Near Mar-a-Lago and Trump’s airport, an Avenger was positioned - placed right on a barge in the lagoon, near the Air Force runway. https://t.co/qgsMcfWVS5— Lordy ONX 🍀 (@lordyonx) October 31, 2026
Surface-to-air missile systems have been deployed at Mar-A-Lago and Palm Beach International Airport at the request of the U.S. Secret Service, according to federal officials. "The only reason that they would do that is that they had a credible threat.” https://t.co/oSeWWTKHgL— Lesley Abravanel 🪩 (@lesleyabravanel) October 30, 2026