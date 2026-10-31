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Тръмп ударно копира Путин: 2 системи за ПВО се появиха до резиденцията му във Флорида

31 октомври 2026, 14:23 часа 986 прочитания 1 коментар
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Тръмп ударно копира Путин: 2 системи за ПВО се появиха до резиденцията му във Флорида

Президентът на САЩ Доналд Тръмп взима извънредни мерки за сигурността си по подобие на руския си колега Владимир Путин. Две системи за противовъздушна отбрана се появиха до имението му Мар-а-Лаго във Флорида - мобилни зенитно-ракетни системи AN/TWQ-1, базирани на брониран автомобил Humvee.

AN/TWQ-1 Avenger е американска ПВО с малък обсег на действие, предназначена основно за защита срещу заплахи от въздуха с ниска височина на полета – бойни хеликоптери, самолети и разбира се масово използваните дронове. Системата е монтирана върху високопроходим брониран автомобил Humvee, има купол с общо 8 ракети земя-въздух FIM-92 Stinger, както и с тежка картечница калибър .50 (12.7 мм).

Припомняме, че Тръмп често използва резиденцията си за държавни срещи и посреща в нея световни лидери. Тя е разположена непосредствено край бреговата линия на Атлантическия океан (на крайбрежния воден път в Палм Бийч).

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Дали с течение на времето имението на Тръмп ще заприлича досущ на любимата на Путин резиденция Валдай, където броят на системите за ПВО расте лавинообразно, предстои да разберем. По последни данни пръстенът около Валдайската путинска резиденция от ПВО, разположени в радиус от десетки километри около комплекса, сега наброява над 50 защитни позиции.

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Доналд Тръмп Владимир Путин Флорида резиденция Мар-а-Лаго
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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