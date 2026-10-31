Ударени кораби край България:

Аз не съм започвал война с Иран, те започнаха войната с нас: Тръмп заприлича на Путин

31 октомври 2026, 15:15 часа 836 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Аз не съм започвал война с Иран, те започнаха войната с нас: Тръмп заприлича на Путин

"Ние не започнахме войната с Иран. Иран започна войната с нас." Думите са на американския президент Доналд Тръмп, казани на предизборен митинг в Коринт, щата Мисисипи. САЩ не са инициатор на войната, цялата отговорност за военните действия носи Иран - е тезата на Тръмп. 

Чувайки това, човек има невероятното усещане за дежавю. И това е така, защото същото сме чували многократно от устата на руския диктатор Владимир Путин относно неговата война срещу Украйна. 

Още от началото на пълномащабната война в Украйна Путин се придържа към тези абсурдни изказвания. "Аз не веднъж съм казвал, че ние не сме започвали така наречената война в Украйна. Напротив, ние се опитваме да я завършим", каза Путин например през 2023 г. на Валдайския форум. "Ние не сме започвали никаква война, това е Украйна [и Западът], която развърза бойните действия, а ние само отговаряме", е казвал той много пъти оттогава.

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Доналд Тръмп Владимир Путин война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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