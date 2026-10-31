Аз не съм започвал война с Иран, те започнаха войната с нас: Тръмп заприлича на Путин

"Ние не започнахме войната с Иран. Иран започна войната с нас." Думите са на американския президент Доналд Тръмп, казани на предизборен митинг в Коринт, щата Мисисипи. САЩ не са инициатор на войната, цялата отговорност за военните действия носи Иран - е тезата на Тръмп.

Чувайки това, човек има невероятното усещане за дежавю. И това е така, защото същото сме чували многократно от устата на руския диктатор Владимир Путин относно неговата война срещу Украйна.

Още от началото на пълномащабната война в Украйна Путин се придържа към тези абсурдни изказвания. "Аз не веднъж съм казвал, че ние не сме започвали така наречената война в Украйна. Напротив, ние се опитваме да я завършим", каза Путин например през 2023 г. на Валдайския форум. "Ние не сме започвали никаква война, това е Украйна [и Западът], която развърза бойните действия, а ние само отговаряме", е казвал той много пъти оттогава.

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Trump: I want you to remember something very important. America did not start the war with Iran https://t.co/ZKfi7GmNRL — FactPost (@factpostnews) October 31, 2026

President Trump: “We didn’t start the war with Iran. Iran started the war with us.” The claim is incorrect. Israel launched a war against Iran in June 2025, with the U.S. joining the attacks. The U.S. and Israel launched another war in February 2026, and Washington resumed strikes in July. https://t.co/IAK0ChDwxF — Drop Site (@DropSiteNews) October 27, 2026

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