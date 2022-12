САЩ искат Русия аут от Съвета за сигурност на ООН, ще гласуват резолюция

Москва е нарушила Устава на ООН, като е започнала агресивната война в Украйна, което поставя под съмнение правото ѝ на място в Съвета за сигурност, се казва в резолюцията. Тя е внесена в долната камара от конгресмените Стив Коен (Тенеси) и Джо Уилсън (Южна Каролина).

Документът призовава Конгреса на САЩ да установи, че "Руската федерация многократно, умишлено и грубо е нарушавала целите и принципите на ООН".

The US House of Representatives introduced a resolution calling for #Russia's expulsion from the #UN Security Council.



Russia has violated the UN Charter by waging a war of aggression, which casts doubt on its right to a seat in the Security Council, the resolution reads. pic.twitter.com/Fm0vPSZqYo