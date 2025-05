САЩ изпревариха с година графика за новата си ядрена бомба B61-13 (СНИМКИ)

Съединените американски щати сглобиха първата ядрена бомба B61-13, завършвайки разработката ѝ една година по-рано от планираното. Министерството на енергетиката на САЩ обяви новината на 19 май. Бомбата е предназначена за поразяване на силно укрепени подземни военни цели, включително командни центрове. Основен носител на B61-13 ще бъде американският стратегически бомбардировач от следващо поколение - B-21 Raider. Оръжието е базирано на предшественика си B61-12, но предлага по-висока максимална мощност, за да се повиши гъвкавостта и надеждността на ядрената възпираща сила на Щатите.

Освен това се посочва, че B61-13 разполага със същите "съвременни възможности за безопасност, сигурност и точност" като B61-12.

Всички версии на B61 са така наречените оръжия "dial-a-yield", които могат да бъдат настроени да се взривяват с различни нива на взривна сила.

The United States has completed development of the new B61-13 nuclear bomb — a year ahead of schedule.



The U.S. National Nuclear Security Administration (NNSA) announced the completion of the B61-13, a more powerful version of the B61-12. It retains all the modern features,… pic.twitter.com/PSb1dDoXX4