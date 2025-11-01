Една жена се обади на Леонардо ди Каприо и го предупреди: "Не играй тази роля!"

Когато Леонардо ди Каприо най-сетне спечели "Оскар" за най-добър актьор през 2016 г., беше трудно да се каже дали това беше заради ролята му в "Завръщането" ("The Revenant") — или просто защото Холивуд вече отчаяно искаше да му даде статуетката. Дотогава той имаше пет номинации без нито една победа. За звездата на XXI век това изглеждаше почти толкова трагично, колкото потъването на Джак в "Титаник".

Снимка: Getty Images

Мнозина смятаха, че изпълненията му в "Защо тъгува Гилбърт Грейп" и "Авиаторът" заслужават повече наградата, но до 2016 г. желанието Ди Каприо най-после да получи признание беше достигнало връхната си точка.

В много отношения "Завръщането" беше най-сигурният залог — физическа и емоционално изтощителна роля, която изцяло лежеше върху раменете на актьора. Тя беше точно от онези "Оскар"-ови роли, които съчетават страдание, студ и саможертва.

Не приемай тази роля!

Снимка: Getty Images

Но можеше да се окаже ирония на съдбата, ако Майкъл Фасбендър бе спечелил статуетката същата година — за ролята на Стив Джобс във филма на Дани Бойл. Ди Каприо първоначално е бил избран за ролята, но се отказал, след като вдовицата на Джобс, Лорийн Пауъл Джобс, му се обадила лично, за да го предупреди строго да не приема.

Макар самата Лорийн да не присъства в биографичния филм, в центъра на историята е дъщерята на Джобс, Лиза Бренан-Джобс, която разкрива неговата противоречива личност. Филмът далеч не е хвалебствен — той показва гения и тирана Джобс, човек, готов да жертва всичко за съвършенството.

"От самото начало Лорийн Джобс се опитваше да убие този филм", обясни режисьорът Дани Бойл. "Тя се обади на Лео Ди Каприо и му каза: "Не го прави". Обади се и на Крисчън Бейл и каза: "Не го прави". От Sony Pictures потвърдиха слуховете: "Тя се свърза с нас. Искаше с всички сили филмът да не бъде направен, но ние решихме да продължим напред. Разбрахме, че е звъняла на един или двама актьори."

Снимка: Getty Images

В крайна сметка Ди Каприо и Бейл се отказват от проекта, но Фасбендър приема ролята и е номиниран за "Оскар" за изпълнението си. Иронично, той загуби наградата именно от Ди Каприо, който заслужи своята статуетка в студовете на Алберта, Канада.

Ди Каприо вероятно е взел правилното решение, но кой знае кое е било по-страшното изпитание: замръзналата пустош на Канада или гневът на Лорийн Джобс, пише БГНЕС.