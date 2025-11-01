Проблеми във въздушния трафик в САЩ заради недостиг на авиодиспечери

Проблемите във въздушния трафик в САЩ се задълбочават, като почти половината от 30-те най-натоварени летища в страната са изправени пред недостиг на авиодиспечери заради спирането на работата на голяма част от федералната администрация от 1 октомври, съобщи Федералната агенция по гражданска авиация (FAA), цитирана от Ройтерс. Липсата на авиодиспечери достигна в петък до най-големите си размери през този месец, като най-тежко засегнатият регион беше Ню Йорк, където 80 процента от диспечерите не бяха на работа.

ОЩЕ: Диспечерът заспал: Самолет кръжа над Румъния

Проблеми с персонала са докладвали най-малко 35 подразделения на FAA. Сред засегнатите са летища в Ню Йорк, Остин, Финикс, Вашингтон, Нашвил, Далас и Денвър. На някои от тях закъсненията бяха от над един час.

Спирането на работата на федералната администрация принуди 13 000 авиодиспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплащане.

В петък над 5600 полета бяха извършени със закъснение, а 500 бяха отменени, съобщи уебсайтът за проследяване на въздушния трафик FlightAware.

Авиокомпаниите призоваха Конгреса бързо да приеме закон за временно финансиране, за да позволи на правителствените служби да продължат работа, докато продължават споровете около политиката в сферата на здравеопазването.

ОЩЕ: Гръцки съд: Авиодиспечерите не могат да стачкуват

Ситуацията се усложнява и поради това, че FAA има около 3500 незаети места за авиодиспечери и мнозина работеха извънредно и шест дни в седмицата и преди спирането на финансирането на федералните служби.

Федералното правителство на САЩ официално прекрати голяма част от дейността си на 1 октомври, след като Конгресът и Белият дом не успяха да постигнат споразумение за финансиране.