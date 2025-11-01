"Невъзможен“ живот, открит под арктическия лед, може да промени климатичните модели

Учени са открили специални форми на живот, процъфтяващи под арктическия лед. Досега тяхното присъствие в тези тъмни и ледени условия се е смятало за невъзможно и откритията биха могли да имат глобални последици за климата.

Азотният газ съставлява приблизително 78 процента от земната атмосфера и всички организми се нуждаят от него, за да оцелеят, но повечето не могат да използват елемента, освен ако първо не се преобразува в амоняк или амоний. Микробите, които могат да улавят азот от въздуха, се наричат ​​азотфиксатори и те осигуряват основен ресурс за цели екосистеми. В исторически план учените са вярвали, че в океаните тези организми са били единствено в топлите, тропически води. Сега знаем по-добре.

„Смяташе се, че фиксацията на азот не може да се осъществи под морския лед, защото се предполагаше, че условията за живот на организмите, които извършват фиксация на азот, са твърде лоши“, казва водещият автор и биолог Лиза фон Фрийзен от Университета в Копенхаген.

Още: Кои са основните разлики между Арктика и Антарктида?

Повече за новото откритие

Едва през последното десетилетие изследователите започнаха да разглеждат Северния ледовит океан като пренебрегван източник на бактерии, фиксиращи азот. Докато учените преди това са откривали азотфиксатори в студени арктически води, фон Фрийзен и нейните колеги са първите, които откриват тези микроби под морския лед.

Проби от Централния Северен ледовит океан и Евразийската Арктика разкриха общност от процъфтяващи микроби, наречени нецианобактериални диазотрофи (NCDs). Това е изискано име за бактерии, които фиксират азот, но не фотосинтезират.

Изследователите все още не са показали, че тези микроби фиксират азот в Арктика, а само че имат генетичния апарат за това. Тяхното разпространение и изобилие обаче предполагат, че те са тясно свързани с дейността по фиксиране на азот в региона. Ако това е вярно, тези микроскопични форми на живот биха могли да имат глобално въздействие.

Още: Ледът в Космоса може да направи нещо, което смятахме за невъзможно

Изследователите установили, че по периферията на арктическия лед се срещат повече азотфиксиращи бактерии и по-висока азотфиксираща активност. Това предполага, че с бързото топене на арктическия лед с изменението на климата, повече от тези уникални микроби могат да се размножат, променяйки водната хранителна верига и влияейки върху самата атмосфера.

Нецианобактериалните диазотрофи хранят водораслите и ако водораслите се разширят в Арктика, те биха могли да поддържат по-богата хранителна верига.

„Тъй като водораслите са основният източник на храна за малки животни, като планктонни ракообразни, които от своя страна се изяждат от малки риби, повече водорасли могат да засегнат цялата хранителна верига“, обяснява фон Фрийзен.

Повече водорасли в Арктика биха могли също да улавят повече въглероден диоксид от атмосферата.

Още: Най-накрая е наблюдаван странен лед, който може да се образува на чужди планети

„Ако производството на водорасли се увеличи, Северният ледовит океан ще абсорбира повече CO2, защото повече CO2 ще бъде свързан в биомасата на водораслите“, казва морският микробен еколог Ласе Риман.

„Но биологичните системи са много сложни, така че е трудно да се правят твърди прогнози, защото други механизми могат да действат в обратната посока.“

Според Риман, това, което е ясно, е, че азотфиксаторите в Арктика трябва да бъдат включени в бъдещите климатични модели.

„Топенето на морския лед може, пряко или косвено, да стимулира азотфиксацията“, заключава изследователският екип.

„Следователно насърчаваме бъдещи усилия за моделиране, насочени към мащаба и динамиката на азотфиксацията в Северния ледовит океан.“

Проучването е публикувано в Communications Earth & Environment.