Лошото момче на Германия, което показа среден пръст на феновете, но се превърна в легенда на Байерн Мюнхен

През годините националният отбор на Германия, а и местните футболисти, са си изградили имиджа на много корави и непримирими играчи, които не спират да преследват целта си до последния съдийски сигнал. Понякога дори и с подмолни средства, провокации или действия на ръба на позволеното. Има редица такива примери – Тони Шумахер, Оливер Кан, Марио Баслер, и още, и още. Има обаче един играч, който си извоюва прякора Лошото момче на германския футбол. Неговото име е Щефан Ефенберг.

Щефан Ефенберг е един от най-големите таланти на Германия

Щефан Ефенберг е роден на 2 август 1968 година в Хамбург. Той стартира кариерата си в школата на местния Виктория, но през 1986-та преминава в академията на Борусия Мьонхенгладбах. Именно при „жребчетата“ той дебютира в мъжкия футбол. Едва 20-годишен полузащитникът става неизменна част от титулярния състав на Борусия.

През лятото на 1990-та Ефенберг облича екипа на гранда на германския футбол Байерн Мюнхен. Ефе играе в тима два сезона, като отбелязва общо 19 попадения. Баварците обаче са в криза и не успяват да спечелят нито едно отличие. Това не се нрави на темпераментния полузащитник. В комбинация със завръщането на Лотар Матеус в тима, халфът решава, че е време да опита късмета си другаде и преминава във Фиорентина.

В Италия Ефенберг преживява ново разочарование. Фиорентина изпада в Серия Б още в първия му сезон, въпреки че разполага със световни звезди като Габриел Батистута и Брайън Лаудруп. Германският халф обаче решава да остане в тима и помага на „виолетовите“ да се завърнат в елита.

Скандалът, който разтърсва Германия

По това време Тигъра, както феновете в Германия наричат Ефенберг, вече е основен играч в националния отбор. Той е част от състава, който представя страната на Световното първенство в САЩ през лятото на 1994-та.

Зад Океана обаче халфът се замесва в огромен скандал. По време на двубоя с Южна Корея в груповата фаза, Ефе е освиркван от германските фенове заради слабото си представяне. Селекционерът на Бундестима Берти Фогс решава да го смени, а при излизането си от терена халфът показва среден пръст на своите сънародници по трибуните – нещо, което никой никога не си е представял, че може да се случи! Особено в дисциплинирания до военна стриктност национален отбор на Германия!

Нервният срив на Ефенберг става основна тема в Германия, а Берти Фогс веднага го вади от отбора и го праща у дома. Опитният специалист е категоричен – това е последният мач на полузащитника за националния отбор.

Тигъра става водещ играч и капитан на Байерн

След изцепката си Тигъра се прибира в Германия и решава да се завърне в Борусия Мьонхенгладбах. Лека-полека той отново се превръща с страховития футболист, който е бил преди няколко години. Халфът изиграва общо 118 мача за тима в Бундеслигата, в които бележи 23 попадения. С доброто си представяне Ефе отново хваща окото на Байерн. През лятото на 1998-ма той облича екипа на баварците за втори път.

В Байерн Ефенберг най-накрая намира своя втори дом, както и така нужната му среда, за да демонстрира своите безспорни качества. Халфът се превръща във водещ играч на отбора, а също така получава и капитанската лента. Снажният полузащитник печели три титли на Германия с баварците и вдига и Шампионска лига през 2001-ва и се превърща в любимец на феновете на тима.

Ефенберг обича скандалите

По време на втория си период в Байерн обаче скандалите около Ефенберг не спират. В края на 90-те става ясно, че той има извънбрачна афера със съпругата на неговия съотборник Томас Щрунц – Клаудия, за която по-късно се жени. През 2001-ва пък халфът си навлича гнева на стотици хиляди германци, когато обявява в интервю за „Плейбой“, че безработните хора в страната са прекалено мързеливи и не търсят работа. Той също така призовава правителството да им намали социалните помощи.

Ефенберг играе до лятото на 2007 година, когато слага край на професионалната си кариера. След това халфът опитва да остане близо до футбола като треньор на Падерборн и спортен директор на Юрдинген, но се проваля в тези начинания и решава просто да се наслаждава на живота си след спорта. Лошото момче на Германия обаче продължава да живее в него и не се знае кога отново ще станем свидетели на неговия темперамент – дали в интервю за „Билд“ или в студиото на някоя от големите телевизии. Така, както го прави многократно през годините.

Автор: Бойко Димитров

