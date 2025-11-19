САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО (ВИДЕО)

Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Тръмп обяви това на вечеря, която даде снощи в Белия дом в чест на гостуващия му саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман. "Ние издигаме военното си сътрудничество на още по-големи висоти, като официално определяме Саудитска Арабия като основен съюзник извън НАТО, което е нещо много важно за тях", обяви той.

Тръмп наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.

Тръмп защити саудитският престолонаследник

Снимка: Getty images

Президентът на САЩ Доналд Тръмп защити пламенно днес саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, уверявайки на среща с него в Белия дом, че принцът не е знаел нищо за убийството през 2018 г. на журналиста от в. "Вашингтон пост" Джамал Хашоги от саудитски агенти, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че по този начин Тръмп е отхвърлил заключенията на американските разузнавателни агенции.

Полемиката около убийството на Хашоги - базиран в САЩ критик на саудитското ръководство, отново излезе на преден план по време на първата визита на де факто ръководителя на Саудитска Арабия във Вашингтон от повече от седем години, която цели да изглади допълнително имиджа на влиятелния престолонаследник, опетнен от инцидента.

Американското разузнаване стигна до заключението, че Мохамед бин Салман е одобрил залавянето или убийството на Хашоги в саудитското консулство в Истанбул. Принцът отрича да е поръчвал операцията, но призна своята отговорност като де факто ръководител на страната.

"Вие сте фалшиви новини, най-лошите в професията, но ще отговоря на въпроса ви", обърна се ядосан Тръмп към журналистката от ABC News, задала въпроса за Хашоги. "Вие говорите за една изключително противоречива личност. Много хора не харесваха този човек, за когото говорите, независимо дали вие го харесвате или не, някои неща се случиха, но той (Мохамед бин Салман - бел. АФП) не беше в течение на нищо", заяви американският президент, застанал до саудитския престолонаследник в Овалния кабинет. "И може да оставим нещата така. Няма нужда да поставяте нашия гост в неудобно положение, задавайки му такъв въпрос", добави Тръмп, видимо ядосан на журналистката от телевизия ABC News.

От своя страна, Мохамед бин Салман каза, че това е било "болезнен епизод" за Саудитска Арабия. "Взехме всички необходими мерки, за да проведем разследването", каза той и добави: "Това е болезнено и е огромна грешка. И правим всичко възможно, за да не се повтори."

Мохамед бин Салман е на първото си посещение във Вашингтон от убийството през 2018 г. на Джамал Хашоги, журналист, живеещ в САЩ, който беше убит в саудитското консулство в Истанбул от агенти на Саудитска Арабия. Разчлененото му тяло така и не беше намерено. Въпреки че американското разузнаване обвини за убийството саудитския престолонаследник, САЩ никога не наложиха санкции срещу него.