САЩ са изпратили на Украйна противорадиолокационни ракети (СНИМКИ и ВИДЕО)

Тези ракети обикновено са "въздух-земя" – т.е. се изстрелват от въздуха по наземни цели, макар че в някои случаи могат да бъдат изстрелвани и по други въздухоплавателни средства. Държат се в наземни радарни станции, използвани за насочване на ракети земя-въздух към открити вражески самолети.

Противорадиолокационните ракети (ARM) се насочват към радиочестотните излъчвания на противника, предимно от радиолокационните станции на противниковите системи за противовъздушна отбрана, и ги унищожават или извеждат от строя.

Въпреки че Кал не говори в детайли, след изказването му се появиха снимки в социалните мрежи, на които се виждат видимите останки от високоскоростна противорадиолокационна ракета AGM-88 (HARM), за която се твърди, че е била изстреляна по руска позиция. Официално съобщение от американските власти за изпращане на такъв тип ракета няма, но War Zone пише, че именно тя вече действа на бойното поле в Украйна.

Russian channels have posted images of what appear to be the remains of an AGM-88 HARM antiradiation missile. A fragment of the HARM’s BSU-60A/B stabilization fin can be seen in the wreckage.



The missile was reportedly fired at a Russian position. pic.twitter.com/GCNA55CJdj