САЩ смекчи позицията си за зелените карти

Смекчена позиция по отношение на процедурата за получване на т.нар. зелени карти зае администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщи вестник "Ню Йорк Таймс".

Преди седмица говорител на президента каза, че отсега нататък тези, които искат да получат документа, трябва да се върнат в родните си страни, за да кандидстват.

В продължение на повече от 50 години чужденците с легален статут, т.е. със съответната виза, имаха възможност да кандидатстват и да преминат през целия процес за получаване на постоянно пребиваване в Съединените щати от територията на страната.

Това представлява значителна промяна в политиката на Вашингтон и предизвика безпокойство сред милиони имигранти, които се надяват да получат статут на постоянно пребиваващи.

Експерти заявиха, че промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването.

Сега обаче от Министерството на националната сигурност заявиха, че новите изисквания няма да бъдат задължителни за всички кандидати и ще се прилагат при отделни случаи, предаде БНР.

Над милион зелени карти издават САЩ всяка година.