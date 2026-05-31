Мистериозни взривове: Метеор над Масачузетс разтресе Америка (ВИДЕО)

Съобщения за експлозии в цяла Нова Англия. Според съобщенията те са разтърсили сгради в Масачузетс и Роуд Айлънд.

Американското метеорно ​​дружество заяви, че гърмежите, чути около 14:30 ч., всъщност са причинени от метеор с ширина около 90 см, навлязъл в атмосферата около границата на Ню Хемпшир с Масачузетс, северно от Бостън, предаде CNN.

Робърт Лънсфорд, наблюдател на пожарната програма, заяви, че дружеството е получило десетки сигнали от Делауеър до Монреал, в които хора са чули двоен трясък, усетили са треперенето на земята или са видели огненото кълбо, което според него е приличало на падаща звезда в дневното небе.

"Определено беше по-голямо от нормално огнено кълбо, около метър широко", заяви той.

Но Лунсфорд допълни, че е малко вероятно метеорът да е ударил земята.

Множество сигнали

"Ще ни е необходима повече информация за траекторията, скоростта и други аспекти, за да знаем със сигурност дали е ударило земята, но ако не е изгоряло, тогава е паднало в океана", каза той. "Повечето от тях изгарят, преди да ударят земята", допълни експертът.

Хора в няколко щата публикуваха в социалните мрежи, че са усетили как сградите, в които се намират, се тресат. Видеоклипове уловиха нещо, което звучи като два бързи трясъка, без огън, дим или други визуални причини.

Няколко души са подали сигнали до Геоложката служба на САЩ, регистрирайки усетения от тях трус в Националния информационен център за земетресения, потвърди говорителят на агенцията Стив Соби.

Агенцията отвори страница за събития, базирана на броя на докладите от типа "Усетихте ли го?", които получи на уебсайта си. Но Соби каза, че не е регистрирано събитие от сеизмографите на агенцията, което означава, че трусът не се дължи на земетресение.