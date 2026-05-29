Газова експлозия разтърси жилищна сграда в Далас, има загинали (ВИДЕО)

29 май 2026, 10:33 часа 533 прочитания 0 коментара
Най-малко трима души са загинали при силна експлозия в жилищен комплекс в американския град Далас, щата Тексас, съобщиха властите. Жертвите са две жени и едно дете, каза говорител на пожарната. Спасителните екипи са били извикани на мястото заради изтичане на газ. По време на двуминутното им пътуване към мястото е имало "огромна експлозия". 

Трима ранени са били откарани в болница, като един от тях е в критично, но стабилно състояние. Други двама души с по-леки наранявания са се придвижили сами до болницата.

Няколко медии съобщиха, че строителен работник е работил в сградата и е засегнал с машина газопровод, което е предизвикало експлозията. Попитан за тези съобщения, говорителят на пожарната служба отказа да коментира.

Кадри от въздуха показаха голям сграден комплекс, изгорял напълно, с високи пламъци, издигащи се от мястото.

Говорителят заяви, че са възможни още жертви, като добави, че е претърсена по-малко от половината от сградата. Пожарната служба не съобщи дали има изчезнали лица.

Виолета Иванова Редактор
