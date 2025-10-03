САЩ създава буферна зона до две летища

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи вчера, че променя маршрутите на хеликоптерите в района на две международни летища край Вашингтон, месеци, след като самолет на авиокомпания "Американ Еърлайнс" се сблъска с военен хеликоптер "Блек Хок" в близост до американската столица, предаде Ройтерс. Двете летища са "Балтимор Вашингтон Търгуд Маршал" и международното летище "Дълес" край Вашингтон, уточнява ФАА.

Още: Това е много сериозно: Рюте за дроновете над датските летища

Предпазна мярка

"Тези промени са предпазна мярка, която ще създаде допълнителна буферна зона между въздухоплавателните средства и ще увеличи разстоянието между хеликоптерите и самолетите, опериращи от и до всяко летище", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ.

Още: Тормозът с дронове продължава: Летището на датския град Олборг отново бе затворено

ЕС официално призна за кибератака срещу европейски летища

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА/ENISA) обяви официално днес, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака, предаде Ройтерс., цитирана от БТА. "Правоприлагащите органи разследват", се казва в изявлението на ЕНИСА.

Дейностите на летището на германската столица Берлин все още са затруднени. В резултат са забавени с повече от час полети, с които участници във вчерашния Берлински маратон възнамеряват да се приберат в страните си.

Мишена на хакерите бяха услугите на американската компания "Collins Aerospace", чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии. Фирмата обяви, че е била засегната от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища. От "Collins Aerospace" заявиха, че работят със засегнатите от кибератаката летища и граничните им служби и са стигнали до последния етап на възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите си в пълен режим.

Oще: ЕС официално призна за кибератака срещу европейски летища