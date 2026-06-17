САЩ удариха поредна лодка в Тихия океан

Американските военни са атакували поредна лодка в източната част на Тихия океан по подозрение за наркотрафик. Съобщава се за един загинал и двама оцелели, съобщава АП. Военните не предоставиха доказателства, че плавателният съд е превозвал наркотици. Южното командване заяви, че е "незабавно уведомило бреговата охрана на САЩ, за да активира системата за търсене и спасяване на оцелелите". Още: САЩ с пореден удар в Тихия океан, трима "наркотерористи" са убити (ВИДЕО)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп продължава продължилата си месеци кампания срещу предполагаеми трафиканти в Латинска Америка.

Убитите при удари на лодки от американските военни от началото на септември вече са най-малко 208 души.

Въоръжен конфликт

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Тръмп заяви, че САЩ са във "въоръжен конфликт" с картели в Латинска Америка и оправда атаките като необходима ескалация, за да се спре потокът от наркотици в Съединените щати и фаталните свръхдози, отнемащи американски животи. Но неговата администрация е предложила малко доказателства в подкрепа на твърденията си за убийството на "наркотерористи".

Критиците поставиха под въпрос цялостната законност на ударите с лодки, както и тяхната ефективност, отчасти защото фентанилът, който е причина за много фатални свръхдози, обикновено се внася трафикантски в САЩ по суша от Мексико, където се произвежда с химикали, внесени от Китай и Индия.

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