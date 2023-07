Щастливец грабна 1 милиард от лотарията

Според уебсайта на калифорнийската лотария печелившият билет е бил продаден в центъра на Лос Анджелис.

Като местоположение, откъдето е купен билета, е посочен минимаркет в Las Palmitas на Уолстрийт.

"Калифорния има нов Powerball МИЛИАРДЕР!" - обяви щатската лотария на Калифорния в Twitter.

Още: Световен шампион в професионалния бокс бе арестуван в САЩ

"Един щастлив билет, продаден в Лас Палмитас Мини Маркет в Лос Анджелис, беше единственият билет в цялата страна, който съвпадна с всички 6 числа в тегленето на Powerball на 19 юли, спечелвайки джакпота от 1 милиард долара Powerball", се казва в съобщението.

#powerball winning ticket sold in LA at Las Palmitas, this little store. Crazy pic.twitter.com/1iS0fyQQts

Милиардният джакпот е най-голямата награда от ноември насам и едва третият път, в който банката достига милиарди, съобщи "Вашингтон пост".

Печелившият може да избере да вземе 558,1 млн. долара в брой предварително или да получи 1,08 млрд. долара, разпределени на годишни плащания в продължение на 30 години, които се увеличават с пет процента годишно, посочва вестникът. Повечето печеливши избират еднократната сума.

Още: Лос Анджелис плаща 20 млн. долара за плаж, отнет от чернокожо семейство

Победителят трябва да очаква, че ще плати 37% данъчна ставка върху по-голямата част от печалбата, тъй като данъчната служба на САЩ разглежда лотарийните печалби като обикновен доход, а джакпотът ги поставя в горната данъчна група, според "Пост".

The winning $1 billion Powerball lottery ticket was sold at the Las Palmitas Mini Market in downtown L.A. near the Skid Row neighborhood.https://t.co/xtcFdloILr