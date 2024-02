Щяхме да загубим войната в Украйна: Лидерът на мнозинството в Сената след среща с Байдън (ВИДЕО)

"Не можехме да си позволим да чакаме месец, два или три. По всяка вероятност щяхме да загубим войната", ако Украйна не получи по-скоро повече боеприпаси и снабдяване, каза лидерът на мнозинството в Сената Чък Шумър относно забавеното гласуване за помощ за Украйна в Палатата на представителите. "НАТО ще бъде разкъсан в най-добрия случай. Съюзници ще се отдръпнат от Съединените щати."

Още: Лека-полека новата помощ за Украйна се придвижва в Сената

We couldn't afford to wait a month or two or three. We would, in all likelihood, lose the war" if Ukraine doesn't get more ammunition and supplies soon, said Senate Majority Leader Chuck Schumer on the delayed vote for aid to Ukraine in the House of Representatives. "NATO would… pic.twitter.com/2nc393VroK