Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в САЩ за срещата на Г-20 в Атланта, която започва днес, 30 октомври. Министърът на Путин срещна доста логистични затруднения по пътя си, което удължи полета му до 20 часа. Заради западните санкции и затвореното въздушно пространство на "неприятелските" държави (целият ЕС), руският правителствен самолет бе принуден да заобикаля хиляди километри, за да достигне американска земя. Както се видя от снимките и видеата от летището, Лавров слезе от самолета по дънки и пуловер.
Лавров е под санкции, но за срещата, която е част от подготовката за мащабната среща на върха на държавните лидери от Г-20, планирана за декември в Маями, е получил покана от домакина САЩ.
Очаква се в следващите часове той да проведе поредица от двустранни срещи, включително с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.
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🤡 Lavrov spent more than 20 hours flying to the US for a G20 meeting — forced to avoid flying over "unfriendly" countries The Kremlin official stepped off the plane wearing jeans and a sweater. In Atlanta, Lavrov will attend a gathering of foreign ministers from the Group of Twenty (G20). The talks will serve as preparation for the G20 summit, scheduled to take place in Miami on December 14–15. The Russian delegation is expected to hold a series of bilateral talks in the coming hours, including with US Secretary of State Marco Rubio.— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026