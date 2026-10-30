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Лавров 20 часа виси във въздуха заради "неприятелските" държави

30 октомври 2026, 11:27 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лавров 20 часа виси във въздуха заради "неприятелските" държави

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в САЩ за срещата на Г-20 в Атланта, която започва днес, 30 октомври. Министърът на Путин срещна доста логистични затруднения по пътя си, което удължи полета му до 20 часа. Заради западните санкции и затвореното въздушно пространство на "неприятелските" държави (целият ЕС), руският правителствен самолет бе принуден да заобикаля хиляди километри, за да достигне американска земя. Както се видя от снимките и видеата от летището, Лавров слезе от самолета по дънки и пуловер.

Лавров е под санкции, но за срещата, която е част от подготовката за мащабната среща на върха на държавните лидери от Г-20, планирана за декември в Маями, е получил покана от домакина САЩ.

Очаква се в следващите часове той да проведе поредица от двустранни срещи, включително с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

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Г-20 Сергей Лавров САЩ война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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