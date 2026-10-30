Пентагонът е поискал от съюзници в НАТО да не говорят за заплахата от Русия

Пентагонът е поискал от няколко държави от НАТО да смекчат публичната си реторика относно заплахата от Русия, защото се притеснявал, че някои изявления на европейски лидери и официални представители подкопават сигурността на континента. Сред страните, получили послания с призив да ограничат публичните си изявления, са Литва, Латвия и Естония, съобщи Ройтерс, като се позова на четирима източника. Не е ясно дали подобни послания са били предадени и на други европейски правителства.

"Поверителните разговори между съюзници трябва да останат поверителни, затова няма да коментираме тези твърдения", заяви представител на Пентагона в отговор на запитване на агенцията за коментар.

Пентагонът е визирал твърдения на европейски лидери, че Русия е притисната до стената и прибягва до все по-отчаяни действия, и че настъплението ѝ в Украйна губи темпото си, е посочил един от източниците.

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Началникът на политическото направление в Пентагона Елбридж Колби, ключова фигура в продължаващия преглед на числеността на американските войски в Европа, е бил сред американските представители, предали това послание.

Част от западните представители смятат, че акцентирането върху заплахата от Москва може да обслужва интересите на Кремъл, който се стреми да всява страх и да подкопава подкрепата за Украйна.

Други обаче настояват, че европейските правителства трябва да говорят открито за опасностите, за да покажат на своите избиратели, че са необходими жертви и ресурси, за да бъде възпряна Москва. Това е особено важно на фона на признаците, че Русия засилва тайна кампания от саботажи на целия континент.

Министерствата на отбраната на Литва, Латвия и Естония не са отговорили на запитванията за коментар, а НАТО е отказало да коментира.

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Един от европейските представители е заявил, че съветите на Пентагона, макар и отправени в любезен тон, са озадачаващи, тъй като през последните месеци разузнавателните служби на балтийските държави последователно омаловажават вероятността Русия да подложи на изпитание клаузите на НАТО за взаимна отбрана. Разузнавателните служби на други държави от НАТО обаче публично предупреждават, че Русия може значително да засили саботажните си действия в близко бъдеще.

Междувременно американски представители обсъждат възможни бизнес сделки с Русия като част от усилията на администрацията на Тръмп за постигане на мир в Украйна. Тези инициативи предизвикват разнопосочни реакции сред европейските представители, много от които настояват Кремъл да продължи да бъде подложен на икономическа изолация.

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