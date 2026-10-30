Доналд Тръмп отмени предизборните си митинги и обяви кого ще подкрепи на междинните избори

Американският президент Доналд Тръмп отмени предвидените за събота и неделя предизборни митинги в Айова и Канзас и обяви, че ще подкрепи кандидатите на Републиканската партия чрез виртуални събития, предаде Асошиейтед прес. Според републиканците този начин посланията на Тръмп ще може да достигнат до повече избиратели в повече от 20 щата в последните дни от кампанията за междинните избори, предаде БТА. Още: В навечерието на вота: Хакер се опитва да пробие системата на Федералната избирателна комисия на САЩ

Тръмп в четвъртък се отправи към Южна Каролина. Това ще е второто посещение на президента в този щат за последния месец, което е знак за безпокойството на републиканците относно възможността Дарлин Греъм да се справи със съперничката си от Демократическата партия Ани Андрюс за ключово място в Сената.

Оспорвани битки

Избирателите в Южна Каролина не са изпращали представител на Демократическата партия в Сената от близо три десетилетия. Андрюс, която е педиатър по професия, обаче призовава гласоподавателите, търсещи промяна, да „опитат нещо ново за разнообразие“. Това послание би могло да на намери силен отзвук на фона на разочарованието на американците икономическото положение на страната им, високите цените на горивата и войната в Иран. Републиканската партия на Тръмп сега е в отбранителна позиция в щати, в които рядко е срещала конкуренция през последните години, отбелязва АП.

Очаква се Републиканската партия да влезе в оспорвани битки също и в Тексас, Канзас, Охайо, Айова и Аляска.

И двете партии следят внимателно и развитието на надпреварата за Сената в Мисисипи.

По план Тръмп трябваше да проведе митинг в Канзас в събота и в Айова в неделя. Националният комитет на Републиканската партия (RNC) обаче обяви тази вечер, че Тръмп ще предприеме „72-часов спринт“, провеждайки митингите виртуално, а не на място. Според Националния комитет на Републиканската партия тази стратегия ще увеличи максимално възможността на Тръмп да разговаря с избиратели в цялата страна.

От комитета допълниха, че са планирани „телемитинги“ за близо 20 щата, като е възможно да бъдат обявени и още подобни събития.

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