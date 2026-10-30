Тръмп не спря да обижда репортер на Reuters: "Отвратителен! Вземи се в ръце, изглеждаш ужасно" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира нагледно как един държавен глава не трябва да се държи с представители на свободните медии - и този път републиканецът не разкритикува редакционната политика на някое издание, а директно обиди репортер на Reuters за външния му вид. "Вземи се в ръце, изглеждаш ужасно", обърна се Тръмп към Джейкъб Богидж, който просто му зададе въпрос в четвъртък, 29 октомври.

Тръмп отправи обидите, докато кацаше обратно във Вашингтон след предизборен митинг в Южна Каролина. Журналистът попита президента защо вече не планира да присъства на митинг в Канзас в събота в подкрепа на републиканския сенатор Роджър Маршал, който е в оспорвана надпревара за преизбиране на междинните избори за Конгрес.

Доналд Тръмп отвърна, че Маршал „се справя много добре“ - затова той не смятал, че трябва да отиде в Канзас. Добави, че вместо това ще проведе телемитинг и ще запази плановете си да пътува до Флорида в петък.

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This is the Reuters journalist whom Trump called “disgusting” and told to “put yourself in shape” — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

"Ти си побъркан", а Reuters е "ужасна" медия

Когато репортерът продължи с въпрос дали отмяната може да означава, че му е „омръзнало му да пътува“, Тръмп отвърна: „О, ти си побъркан, за да задаваш този въпрос. Ти си побъркан".

След това той продължи да обижда репортера, наричайки го „отвратителен“ и „в ужасна форма“. "Вижте как този човек е извън всякаква форма", не спря Доналд Тръмп и междувременно вметна, че агенция Reuters била "ужасна".

„Следиш ме от две седмици. Аз се чувствам перфектно. Ти си отвратителен. Вземи се в ръце. Изглеждаш ужасно“, каза Тръмп като част от едноминутната си тирада, преди да си тръгне.

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