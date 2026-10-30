Армията на САЩ тренира как да погребе за 24 часа 2400 загинали във война

Американската армия проведе първото си мащабно учение за погребване на бойното поле от времето на Корейската война (1950-1953 г.), като изпробва процедури, които биха позволили на военните инженери временно да погребат до 2400 тела в рамките на 24 часа по време на мащабен конфликт. Учението се състоя през октомври в близост до Форт Браг в Северна Каролина като част от Фаза II на операция Dragon Covenant.

Войниците използваха тежко строително оборудване за изкопаване и засипване на погребални ровове, като същевременно упражняваха процедури, предназначени да съхранят останките за по-късна идентификация и репатриране.

Учението отразява подготовката за война с висока интензивност, при която американските сили може да не са в състояние да евакуират загиналите от бойното поле незабавно.

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Американската армия тества процедури за масово погребване

В учението участваха личен състав от 3-то командване за поддръжка на корпуса, 20-та инженерна бригада и специализирани военни екипи за подкрепа. Участваха също така персонал по превантивна медицина, капелани (свещеници) и специалисти по управление на жертвите.

Учението беше фокусирано върху временното погребване на бойното поле – процедура, която се използва, когато незабавната евакуация на човешки останки не е възможна. Военните инженери упражняваха подготовката на места за погребване при условия, предназначени да симулират логистичните изисквания на мащабни бойни действия.

Армията подчерта, че процедурите са разработени с цел да се запази отчетността и да се осигури евентуалното изваждане на останките. По време на учението не са използвани действителни човешки останки.

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Войниците управляваха булдозери D6 и друга техника за земни работи, за да изкопават и засипват окопи. Според отчетените от армията резултати от учението - подготовката на окоп, в който да се поберат около 20 тела, отнела средно по един час и 15 минути.

Военните планьори изчислиха, че една добре оборудвана инженерна рота би могла да изкопае и засипе окопи с общ капацитет до 2400 тела в рамките на денонощие на непрекъсната работа. Това число представлява планова оценка за продължителна инженерна дейност, а не броя на симулираните останки, погребани по време на учението.

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По време на обучението беше проучено и разположението на гробищните изкопи. Една стандартна конфигурация включва пет успоредни изкопа с общ капацитет от приблизително 100 останки, а инженерите тестваха разстоянията между тях и методите на изкопаване, за да определят как оборудването и процесът на погребване биха могли да повлияят на съхранението на останките.

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Симулация на останки

Армията използва скелетни модели и запечатани съдове с вода, поставени в погребални чували, за да изобрази човешки останки. Материалите позволиха на войниците да се упражняват в боравенето и позиционирането на останките, като същевременно оценяваха ефектите от тежките машини. Учението тества също така методи, предназначени да предотвратят повреди по време на изкопаването и засипването.

Персоналът, отговарящ за управлението на случаите на загинали, оцени процедурите за поддържане на строг контрол върху останките през целия процес. Армията подчерта важността на уважителното боравене с останките и запазването на информацията, необходима за бъдеща идентификация.

Временното погребване не е предназначено да замести евентуалното изваждане и репатриране на загиналите военнослужещи.

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Първото голямо подобно учение от времето на Корейската война

Според армията на САЩ операция Dragon Covenant е първото ѝ мащабно учение по временно погребване на бойното поле от времето на Корейската война. По време на последващите конфликти в Ирак и Афганистан американските сили като цяло разполагаха с достатъчно въздушно превъзходство, за да евакуират бързо останките, което намали необходимостта от временни места за погребване в близост до бойните зони.

В момента армията проучва обстоятелствата, при които такава евакуация може да бъде забавена или да се окаже невъзможна. Конфликт срещу равностоен противник би могъл да окаже по-голям натиск върху транспортните мрежи и логистиката на бойното поле.

Учението беше предназначено да провери процедурите за такива условия, вместо да се разчита на импровизация по време на извънредна ситуация, предава Clash Report.

Снимка: Getty Images

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Армията на САЩ се подготвя за война с висока интензивност

Учението е част от по-широко планиране за извънредни ситуации при мащабни бойни операции, докато западните въоръжени сили се подготвят за възможността от продължителна война с висока интензивност. При такъв конфликт военните части биха могли да се сблъскат с обстоятелства, при които незабавната евакуация е опасна или невъзможна. Временното погребване на бойното поле би позволило на командирите да се погрижат за останките, докато условията позволят тяхното изваждане.

Подходът на армията набляга на документираните места за погребване, отчетността и съхранението. Инженери и специалисти по управление на жертвите работиха съвместно, за да преценят дали съществуващите процедури могат да бъдат изпълнени с наличното оборудване, като армията инвестира и в нови технологии за бойното поле. Учението предостави също данни за времето за изкопаване, изискванията към персонала и конфигурацията на местата за погребване.

Армията на Щатите описа учението като проверка на процедурите на бойното поле за потенциални бъдещи конфликти. Тя не посочи конкретна военна операция, за която се подготвя.

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