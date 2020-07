Скандална книга за Доналд Тръмп на племенницата му ще види бял свят

Апелативният съд на щата Ню Йорк отмени забраната да бъде публикувана книгата на племенницата на американския президент Доналд Тръмп – Мери, съобщи телевизия NBC.

Става въпрос за книгата "Твърде много и никога не е достатъчно: Как моето семейство създаде най-опасния човек в света" ("Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man"), която се планира да бъде пусната в продажба на 28 юли и за която се твърди, че е потенциален бестселър.Преди седмица братът на Доналд Тръмп – Робърт, подаде нов иск в съда в Ню Йорк с настояване да се спре публикуването на книгата, който беше удовлетворен, припомня БГНЕС. Апелативният съд, обаче, отмени това решение, като взе под внимание факта, че издателската къща "Саймън и Шустър" вече е отпечатала около 75 000 екземпляра от нея.Аргументът на Робърт Тръмп да настоява публикуването на скандалната книга да бъде спряно, е подписано през 2001 г. споразумение, според което се забранява да се разпространява информация за семейството. Адвокатът на Мери заяви, че президентът и семейството му се опитват да попречат да излезе книгата, в която ще бъдат разкрити въпроси "от извънредно значение за обществеността", тъй като не искат хората "да научат истината". От издателската къща пък твърдят, че не са били информирани за каквито и да е споразумения, подписвани от Мери Тръмп и не са длъжни да носят отговорност за възможни нарушения на договореностите от страна на автора. Според изтекла в американските медии информация, в книгата си Мери Тръмп разказва за своето участие в разследване на вестник "Ню Йорк Таймс". В това разследване се твърди, че с помощта на данъчни схеми Доналд Тръмп е присвоил повече от 400 млн. долара от бизнеса на баща си Фред Тръмп в областта на недвижимите имоти.Мери е дъщеря на Фред Тръмп-младши - по-големия брат на президента, който умира на 42-годишна възраст вследствие на сърдечен пристъп. Твърди се, че в книгата си Мери обвинява своя чичо Доналд и дядо си Фред Тръмп в причастност към смъртта на баща ѝ.