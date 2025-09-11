Войната в Украйна:

ФБР издирва мъж: Това ли е стрелецът, убил Чарли Кърк (СНИМКА)

11 септември 2025, 20:11 часа 311 прочитания 0 коментара
ФБР издирва мъж: Това ли е стрелецът, убил Чарли Кърк (СНИМКА)

Департаментът за обществена безопасност на щата Юта и офисът на ФБР в Солт Лейк Сити публикуваха в четвъртък в социалните мрежи снимки на човек, когото наричат "лице от особен интерес" в разследването за смъртта на убития Чарли Кърк. „Молим за помощта на обществото за идентифицирането на това лице от особен интерес във връзка с фаталния инцидент със стрелба срещу Чарли Кърк в Университета Юта Вали", пише в публикацията.

Още: Докато говори за масовите стрелби: Застреляха публично известен поддръжник на Тръмп (ВИДЕО 18+)

Карта показва мястото, където Чарли Кърк е бил прострелян - в централния вътрешен двор на Университета Юта Вали, който е заобиколен от университетски сгради. Говорителка на университета каза в сряда, че се смята, че изстрелът е бил произведен от сградата Losee Center. На видео се вижда човек, който бяга по покрива на сградата в моментите след стрелбата - на около 120 метра от мястото, където Кърк е говорил. Властите не са потвърдили дали този човек е свързан с нападението.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.
1-800-CALL-FBI
Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc

— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Видео, заснето с дрон след това, показва полицейска лента на покрива, където е бил видян човекът. Аудиозапис от диспечерския център, прегледан от CBS News, описва фигура на покрива на близка сграда, облечена в черен тактически шлем, черна маска и носеща дълго оръжие. Боу Мейсън от Департамента за обществена безопасност на Юта заяви в четвъртък, че разследващите смятат, че заподозреният е стрелял от покрива, след което е скочил от сградата и е избягал в близкия квартал.

Още: Как Чарли Кърк промени американската политика

Пo-рано представители на правоприлагащите органи съобщиха, че оръжието, използвано при стрелбата, е било открито и го описаха като „мощна, болтово-зареждаща се пушка".

Още: "Мъченик на истината": Тръмп обеща разправа с виновните за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Издирване САЩ ФБР убийство Чарли Кърк
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес