ФБР издирва мъж: Това ли е стрелецът, убил Чарли Кърк (СНИМКА)

Департаментът за обществена безопасност на щата Юта и офисът на ФБР в Солт Лейк Сити публикуваха в четвъртък в социалните мрежи снимки на човек, когото наричат "лице от особен интерес" в разследването за смъртта на убития Чарли Кърк. „Молим за помощта на обществото за идентифицирането на това лице от особен интерес във връзка с фаталния инцидент със стрелба срещу Чарли Кърк в Университета Юта Вали", пише в публикацията.

Карта показва мястото, където Чарли Кърк е бил прострелян - в централния вътрешен двор на Университета Юта Вали, който е заобиколен от университетски сгради. Говорителка на университета каза в сряда, че се смята, че изстрелът е бил произведен от сградата Losee Center. На видео се вижда човек, който бяга по покрива на сградата в моментите след стрелбата - на около 120 метра от мястото, където Кърк е говорил. Властите не са потвърдили дали този човек е свързан с нападението.

Видео, заснето с дрон след това, показва полицейска лента на покрива, където е бил видян човекът. Аудиозапис от диспечерския център, прегледан от CBS News, описва фигура на покрива на близка сграда, облечена в черен тактически шлем, черна маска и носеща дълго оръжие. Боу Мейсън от Департамента за обществена безопасност на Юта заяви в четвъртък, че разследващите смятат, че заподозреният е стрелял от покрива, след което е скочил от сградата и е избягал в близкия квартал.

Пo-рано представители на правоприлагащите органи съобщиха, че оръжието, използвано при стрелбата, е било открито и го описаха като „мощна, болтово-зареждаща се пушка".

