Екзекуцията невъзможна: Осъдена на смърт оцеля след 2 смъртоносни инжекции пентобарбитал (ВИДЕО)

На 30 септември властите в Тенеси не успяха да екзекутират Криста Гейл Пайк за убийство, извършено през 1995 г., след като ѝ бяха приложени две дози смъртоносно вещество. Експерт по смъртното наказание заяви, че това е безпрецедентен провал, а губернаторът на Тенеси Бил Ли отмени единствената останала екзекуция за остатъка от годината. 50-годишната Пайк била жива и силно хъркала след опита за изпълнение на смъртна присъда и е откарана с линейка от затвора, заявиха адвокатите ѝ. Тя е настанена в болница, но те заявиха, че не са информирани за състоянието ѝ.

BREAKING: Tennessee death row inmate Christa Pike is still alive after two lethal injections, her lawyer says in a motion to again halt the execution. https://t.co/g6Oh7eW2YA — NBC News (@NBCNews) October 1, 2026

Екзекуцията ѝ беше насрочена за 10 ч. в сряда за убийството, което е извършила на 18-годишна възраст, и тя щеше да бъде първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от 200 години насам. Апелативният съд първоначално спря смъртоносната инжекция само час преди началото ѝ, но няколко часа по-късно Върховният съд на САЩ отмени това отлагане. Властите са дали на Пайк две дози пентобарбитал, заявиха адвокатите ѝ в съдебни документи късно в сряда, съобщава "Асошиейтед прес".

Губернаторът Бил Ли заяви в изявление, че е разпоредил "изчерпателен независим преглед, за да се установи точно какво се е случило" и че останалата насрочена екзекуция няма да се състои тази година. "Изпълнението на законно наложена присъда е сред най-сериозните отговорности на щата, а жителите на Тенеси очакват това да се извърши по начин, който е не само законен и конституционен, но и ефективен", каза той.

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Департаментът по изтърпяване на наказанията на Тенеси заяви в изявление, че е "спазил всяка стъпка от законния, установен протокол за екзекуция на щата, одобрен от кабинета на главния прокурор". Протоколът за екзекуции на щата предвижда да се приложи втори набор от спринцовки с лекарства, "ако затворникът не е починал" след първия набор. В него не се уточнява какво се случва, ако осъденият е жив след втория набор. Робин М. Махър, изпълнителен директор на Центъра за информация за смъртното наказание, заяви, че това, което е преживяла Пайк, е "уникално и безпрецедентно".

"Седем други души са оцелели през годините след медицински проблеми, дължащи се на невъзможността на екипа по екзекуцията да намери вена за вливане на смъртоносните лекарства, но никой не е останал жив след получаване на лекарствата, използвани при такива екзекуции", каза тя.

Свидетели от медиите описват подробно процеса на екзекуцията

Свидетели от медиите, наблюдаващи от отделна стая, разказват, че служителите са вдигнали завесите към камерата за екзекуция в 19:27 ч., разкривайки Пайк, привързана към носилка. "Ще напусна този свят така, както прекарах по-голямата част от живота си – в любов", казва тя в "последните" си думи. Тя описва себе си като намираща се в мир.

Но Пайк остава будна и в един момент вдига глава и пита служителите на затвора дали ръката ѝ трябва да се чувства по този начин. Не е станало ясно какво точно има предвид. Към 20:26 ч. свидетелите на екзекуцията съобщават, че е била приложена втората доза пентобарбитал. След пролагането ѝ продължава да се чува как Пейк хърка зад затворената завеса, докато микрофонът ѝ не е изключен в 20:53 ч. Тогава е обявено, че медийните свидетели трябва да бъдат изведени от помещението.

Адвокатите на Пайк подават спешно искане късно в сряда до Върховния съд на Тенеси с цел незабавно спиране и отлагане на екзекуцията, като заявяват, че Пайк е в "ненужна агония" и че това нарушава правото ѝ да бъде екзекутирана без жестоко и необичайно наказание. Те подават искания и в съда на Шести съдебен окръг, както и в окръжния съд.

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Това е вторият път през тази година, в който Тенеси не успява да извърши екзекуция: през май държавните власти отменят смъртоносната инжекция на Тони Карутърс, който е осъден за отвличане и убийство на трима души през 1994 г., след като екзекуторите се опитват без успех в продължение на повече от час да поставят венозна система за вливане на пентобарбитал.

Присъдата на Криста Пайк

Пайк и нейният приятел са осъдени за смъртоносно намушкване и пребиване през 1995 г. на 19-годишната Колин Слемър, тяхна съученичка в център за професионално обучение в Ноксвил. Случаят привлича широко внимание отчасти заради пентаграма, издълбана върху тялото на Слемър, а други елементи на престъплението подхранват страховете от сатанизъм по време на "сатанистката паника" от 80-те и 90-те години.

This is Christa Pike at 18 years old when she was sentenced to death. She begged for a hug from her mother before she died. She is now 50 and will be executed tonight for the heinous murder she committed with a boyfriend 32 years ago.



Christa’s mother drank heavily and used… — Samsara 🎤🎵🎹 (@SamsaraSings) October 1, 2026

Първоначално екзекуцията на Пайк е насрочена за сутринта и свидетели се събрат пред затвора с максимална сигурност "Ривърбенд" в Нашвил, когато Апелативният съд на 6-и съдебен окръг на САЩ гласува с 2 на 1 в полза на отлагането. Съдът посочва, че е необходимо отлагане, за да се прецени дали твърденията на Пайк за сексуално малтретиране в детството са били изцяло взети предвид при определянето на наказанието ѝ. Генералната прокуратура обжалва решението пред Върховния съд, като заявява, че спирането на екзекуцията в последния момент е травмирало семейството на Слемър и е възнаградило "тактиките за злоупотреба с отлагане" на адвокатите на Пайк.

По-късно същия ден Върховният съд дава зелена светлина за провеждането на екзекуцията. Консервативното мнозинство не обяснява своето решение, докато тримата либерални членове подписват с особено мнение, в което се посочва, че твърденията на Пайк заслужават по-внимателно разглеждане.

Пайк не отрича, че е извършила убийството, но нейните поддръжници твърдят, че държавата трябва да вземе предвид възрастта ѝ по това време, психичното ѝ заболяване и твърденията ѝ за тежки сексуални злоупотреби.

Откакто смъртното наказание е възстановено през 70-те години на миналия век, в Съединените щати са екзекутирани над 1600 затворници, като по-голямата част от тях – от щатските власти."Бях 18-годишно момче с психично заболяване. Отне ми много години, за да осъзная дори тежестта на стореното от мен", заявява Пайк в изявление.

Tennessee death row inmate Christa Pike has been taken to hospital after her heart was still beating following two lethal injections during her execution, her lawyer says. Full story: https://t.co/uQkxu9Z4wA pic.twitter.com/yy8IWTFOgu — BBC News (World) (@BBCWorld) October 1, 2026

Майката на Слемър пътува до Нашвил с надеждата да присъства на екзекуцията на убиеца на дъщеря си. В събота тя заявява пред Асошиейтед Прес, че е чакала десетилетия, за да види как присъдата на Пайк ще бъде изпълнена. "Всеки път, когато си мисля за това, си представям как Колин изпитва тази болка и се опитва да се изправи и да избяга", казва Мей Мартинес в телефонно интервю за Асошиейтед Прес в събота.

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Тогава убийството разтърсва град Ноксвил. Прокурорите заявяват, че Пайк, страхувайки се, че Слемър се опитва да ѝ отнеме гаджето, я е примамила в гориста местност на 12 януари 1995 г. Пайк нарязала Слемър с макетно ножче и я пребила с голямо парче асфалт. Шип, гаджето на Пайк, признава, че именно той е изрязал пентаграма – символ във формата на звезда, свързан със Сатаната – върху тялото ѝ. Тогава той е на 17 години и получава доживотна присъда с възможност за условно освобождаване. Пайк е единствената, осъдена на смърт.

Екзекуциите на жени са рядкост в САЩ

Откакто Върховният съд възстановява смъртното наказание през 1976 г., 18 жени са били екзекутирани, което представлява около 1% от всички екзекуции, според Центъра за информация за смъртното наказание. Пайк щеше да бъде 30-ият екзекутиран в САЩ тази година, след като във вторник във Флорида беше извършена екзекуция.

През 2024 г. щата Тенеси обяви, че преминава от комбинация от три лекарства за смъртоносни инжекции към едно единствено лекарство – пентобарбитал. Това стана повече от две години, след като щата внезапно спря екзекуцията на Оскар Смит и призна, че не е успял да гарантира, че лекарствата за смъртоносни инжекции са били тествани по подходящ начин, припомня "Assosiated Press".