Огромна новина на "Анфийлд" - един от най-важните играчи се връща по-скоро от очакваното

Ливърпул може да получи сериозен стимул в края на годината, след като възстановяването на Юго Екитике от тежката контузия на ахилеса върви по-бързо от очакваното. Нападателят е посетил специалист в САЩ през последните дни, а според френското издание "Екип" планът е той да поднови тренировки през ноември и да бъде готов за официални мачове още през декември.

Юго Екитике е все по-близо до завръщане в игра

Французинът получи тежката травма по време на двубоя с Пари Сен Жермен на 14 април, когато скъса ахилесовото си сухожилие. Подобна контузия обикновено означава продължително отсъствие, но възстановяването на Екитике засега се развива според оптимистичния сценарий.

Още: Официално: Ливърпул върна познато име по високите етажи на "Анфийлд"

Нападателят е включен в състава на Ливърпул за основната фаза на Шампионската лига, което също оставя възможност пред него да се завърне в турнира. Според информацията на "Екип" първоначалният план е през ноември той да започне тренировъчен процес с отбора, а през декември постепенно да се върне и в официалните срещи. През миналия месец мениджърът на Ливърпул Андони Ираола също заяви, че съществува реална възможност Екитике да бъде готов за мачовете от Шампионската лига през януари.

Завръщането му би било особено важно за мърсисайдци заради представянето му преди контузията. Екитике беше сред водещите реализатори на отбора и завърши миналия сезон със 17 гола във всички турнири. Ако възстановяването продължи по план, французинът може да се появи отново на терена значително по-рано от очакваното и да даде на Ливърпул допълнителна опция в атака още в заключителните седмици на годината.

Още: Бивш капитан на Ливърпул: "Трагедията с Диого Жота ни съкруши, новите се адаптираха с месеци"