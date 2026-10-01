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Клоп каза нещо неочаквано за Ман Сити след големия скандал

01 октомври 2026, 13:30 часа 650 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Клоп каза нещо неочаквано за Ман Сити след големия скандал

Юрген Клоп промени тона си по една от най-болезнените теми от престоя му начело на Ливърпул. Германецът беше част от едно от най-оспорваните съперничества в историята на Висшата лига, като неговият отбор на два пъти завърши само на точка зад Манчестър Сити. След решението на независимата комисия, с което клубът беше признат за виновен по сериозни нарушения на финансовите правила, Клоп беше попитан дали би искал титлите да бъдат преразпределени. Отговорът му беше далеч по-сдържан от предишните му шеговити коментари по темата.

"Уважението ми към Пеп е твърде голямо"

Клоп призна, че е запознат със случая, но не иска да спекулира с последствията за Сити. Причината е не само юридическата процедура, която тепърва продължава, но и уважението му към Пеп Гуардиола и футбола, който Манчестър Сити показа в годините на тяхното съперничество. "Не съм мислил много по въпроса, макар че, разбира се, съм запознат със ситуацията", каза Клоп пред репортери.

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Юрген Клоп и Пеп Гуардиола

"Знам какво съм казвал в миналото - че ако някога има парад, ще присъствам, но вече не усещам нещата по същия начин. Уважението ми към Пеп Гуардиола и към футбола, който Сити показваше, докато се изправяхме един срещу друг... както и фактът, че се оказаха толкова силен съперник на най-високо ниво, е твърде голямо, за да мога да кажа каквото и да било сега."

Ливърпул два пъти изпусна титлата с една точка

По време на деветгодишния престой на Клоп на "Анфийлд" Ливърпул и Манчестър Сити водиха няколко исторически битки за титлата. Ливърпул завърши на една точка зад Сити през сезоните 2018/19 и 2021/22, но в крайна сметка спечели една титла във Висшата лига при Клоп - през 2019/20. Клоп обаче заявява, че е напълно удовлетворен от постигнатото от неговия Ливърпул и предпочита да остави процедурата срещу Сити да следва своя път, вместо да спекулира с евентуалните последици.

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Манчестър Сити Ливърпул Юрген Клоп Хосеп Гуардиола
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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