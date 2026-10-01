САЩ изглежда започнаха да разцепват НАТО

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп подготвя среща в Полша на ограничена група страни от НАТО, за да обсъдят бъдещето на Алианса, съобщава Politico. Инициативата се ръководи от ръководителя на политиката на Пентагона и зам.-военен американски министър Елбридж Колби - един от хората с най-силно политическо влияние в Белия дом.

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Според материала, Великобритания, Франция и балтийските държави неочаквано са изключени от списъка - въпреки основната им роля в НАТО и значителните разходи за отбрана. Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Германия и Холандия са участвали в подобни дискусии преди това - известни са като формата "Берген". Отделно Колби отдавна показва интерес към по-малките страни-членки на НАТО и не крие, че визията му е Германия да стане по-голяма военна сила.

Дипломати от изключените страни казват, че не разбират какви критерии използва Вашингтон, за да реши кой ще бъде поканен. Източник на Politico предупреди, че разделянето на съюзниците на "добри" и "лоши" може да задълбочи разделенията в НАТО. Не е тайна, че от много време Тръмп и неговият военен министър Пийт Хегсет се оплакват от НАТО - първо от парите, които отделят някои държави-членки като Испания, но също и защото НАТО не дошла да помогне на САЩ във войната с Иран, макар че "нямало нужда" - ОЩЕ: Тръмп: Никога няма да забравим, че НАТО не ни подкрепи срещу душевноболния Иран

Официално групата не е длъжна да взема решения от името на целия Алианс. Нейната задача е да подготви предложения, които по-късно ще бъдат обсъдени от всички членове на НАТО. Но самият формат вече повдига въпроси сред съюзниците на САЩ.

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