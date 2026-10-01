РСМ пак открадна Александър Македонски: Гърция обвини Скопие в нарушение на Преспанското споразумение заради учебник

Гърция настоява за премахване на формулировки от учебниците в Република Северна Македония, които счита за „ревизионистки или иредентистки (бел. ред. сепаратестки) характер“. Атина заяви, че използването на това, което тя нарича погрешна терминология, представлява нарушение както на Преспанското споразумение, така и на Конституцията на Северна Македония. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на външните работи на Гърция Александра Пападопулу в гръцкия парламент, отговаряйки на парламентарен въпрос относно предполагаеми иредентистки елементи в новите учебници в Северна Македония, предаде македонската медия "Рацин".

Пак откраднаха Александър Македонски

Както съобщава Ta Nea, въпросът е касае учебник по македонски език за шести клас. Депутатът Йоргос Рундас твърди, че той използва формулировки за „отечеството“ и представя Александър Велики като „македонец“, без според него да прави разлика между древната македонска и съвременната македонска идентичност. Пападопулу посочи, че учебниците се одобряват и отпечатват от компетентните министерства на образованието във всяка страна, но гръцката страна продължава да изисква правилно представяне на историческите личности и терминологията.

Македонските историци отхвърлят гръцките забележки относно спорните раздели в македонския учебник по история за шести клас и казват, че в тях няма историческа неточност. Относно „Александър Велики“ те посочват, че става въпрос за посочване на произхода, а не за смесване на древната със съвременната македонска идентичност, допълва "Слободен печат".

Преспанският договор и елинистичното културно-историческо наследство

Припомняме, че Гърция и югозападната ни съседка сключиха договор в Преспа, според който Македония смени името си на Република Северна Македония и се отказа от еленистичното културно наследство и история, т.е. от своя античен произход, тъй като той не отговаря на историческата истина.

Тя беше задължена под всеки паметник, свързан с елинистичното културно-историческо наследство да отбележи това, както и да ревизира учебниците си.

Това заедно с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България помогна на страната да стане член на НАТО през 2019 г. ОЩЕ: Реакции за цар Самуил и твърдения за "гръцко-български пазар": В Скопие вече не са съгласни, че е български владетел