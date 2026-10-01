Русия и САЩ в битка да "спечелят" Бразилия: Страната е алармирала Европа за намеса в изборите

Френска и германска делегация са посетили Бразилия през септември, където представители на разузнавателните служби на южноамериканската страна информирали пътуващите служители за предполагаема намеса от страна на САЩ и Русия преди изборите. Това твърдят източници на Reuters, като същото се вижда и от документи, с които агенцията се е запознала. Служители от ABIN, бразилската разузнавателна агенция, „потвърдиха наличието на намеса както от страна на Съединените щати, така и от страна на Русия“, гласи доклад за срещите, изготвен от един от участниците.

Предполагаемата намеса от страна на САЩ варирала „от юридически атаки до намеса, която се признава открито“, казват представителите на службата. Те не са дали обаче подробности за предполагаемата руска намеса. Москва и Бразилия имат стратегическо партньорство, основано на силно икономическо сътрудничество, геополитическо взаимодействие в рамките на БРИКС и споделена визия за реформа на глобалното управление.

Това посещение подчертава нарастващата загриженост от двете страни на Атлантическия океан относно усилията на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи кандидати, свързани с движението му MAGA - "Да направим Америка отново велика". То също така показва как потенциалните цели на американската намеса вече обменят информация помежду си.

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Изборите в Бразилия

Първият тур на изборите в Бразилия за президент, членове на Националния конгрес, губернатори и други длъжности ще се състои в неделя, 4 октомври. Левият президент Луис Инасио Лула да Силва се намира в оспорвана надпревара срещу десния сенатор Флавио Болсонаро (вляво на заглавната снимка), чийто баща - бившият президент Жаир Болсонаро (вдясно на заглавната снимка) - излежава присъда под домашен арест за заговор за преврат след изборите през 2022 г.

Настоящият държавен глава води с малка преднина, показат последните няколко проучвания, според които Лула и Флавио Болсонаро ще отидат на балотаж.

Призракът на американска намеса в подкрепа на Флавио Болсонаро витае над изборите. Лула заяви, че е предупредил Тръмп да не се меси.

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Държавният департамент на САЩ не коментира нищо. По-рано от Вашингтон са отричали, че се опитват да се намесват в изборите в Бразилия. ABIN и руското посолство в Бразилия също не са отговорили на исканията за коментар от страна на Reuters. Москва по-рано е отричала, че се намесва в изборите в други държави, но това беше публично документирано в Румъния, в Молдова, а и в САЩ.

Снимка: Лула да Силва, Getty Images

Тръмп подкрепя десните по света: примери с Аржентина и Унгария, съмнения за Франция и Германия

Откритата подкрепа на администрацията на Тръмп за десни кандидати по целия свят представлява разрив с дългогодишната политика на САЩ и поставя предизвикателство пред действащите правителства по въпроса дали такава подкрепа се счита за чуждестранна намеса. През последните месеци Вашингтон открито подкрепи идеологически сродни кандидати в цяла Европа и Латинска Америка.

САЩ предложиха спасителен пакет на стойност потенциално 40 милиарда долара, за да подкрепят аржентинския президент Хавиер Милей преди трудните му междинни избори, докато вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Унгария, за да подкрепи бившия министър-председател Виктор Орбан в неуспешния му опит за преизбиране.

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Официални лица във Франция, където крайнодясната кандидатка Марин льо Пен води в социологическите проучвания за президентския вот през 2027 г., открито отхвърлят всякаква намеса на САЩ във вътрешните им работи. Неофициално те споделят, че разглеждат изборите в Бразилия като потенциален ранен предупредителен сигнал за предстоящите президентски избори във Франция през следващата година.

В Германия, където крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) спечели първото място на изборите в две провинции миналия месец, официални лица редовно критикуват подкрепата на администрацията на Тръмп за AfD.

Делегация на ЕС в Бразилия

Френските и германските представители са посетили Бразилия от 9 до 11 септември като част от делегация на Европейския съюз, за да обсъдят прилагането на Закона за цифровите услуги (DSA) на блока, който изисква от онлайн платформите да полагат повече усилия за борба с незаконното и вредното съдържание. Вашингтон отправя критики към DSA, като твърди, че той несправедливо е насочен срещу американските технологични гиганти.

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Целите на делегацията в Бразилия са включвали също „подготовка на координирани отговори преди изборите през 2026 г.“, гласи документ, с който се е запознала агенция Reuters.

Френските представители са били от Viginum – агенция за разкриване на чуждестранна дезинформация, и от регулатора на медиите и комуникациите Arcom.

Германските представители са били част от Федералната мрежова агенция, която регулира телекомуникациите, енергетиката, железопътния транспорт и пощенските услуги.

Arcom потвърди, че един от нейните служители е участвал в посещението, както и Viginum. Федералната мрежова агенция на Германия заяви, че „възможна намеса на САЩ в изборите в Германия не е била обсъждана“ по време на срещата.

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Висш бразилски служител по киберсигурността, който е присъствал на срещата и е говорил при условие за анонимност, казва, че броят на кибератаките в Бразилия се е удвоил в сравнение с 2025 г., като е имало и рязко увеличение на хакерските атаки и опитите за фишинг срещу кабинета на президента. Според служителя това е било ясно „свързано с изборите“.