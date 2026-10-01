Роналдо напуска Португалия през "задната врата", а в Аржентина опъват червения килим за Меси

Съдбата реши моментите на международното сбогуване на двамата най-велики в историята на футбола Кристиано Роналдо и Лионел Меси да съвпаднат в рамките на една седмица... макар и по два напълно противоположни начина. В сряда вечерта Роналдо че напуска лагера на националния отбор, след като треньорът Жорже Жезуш потвърди плановете си на пресконференция. Капитанът на "мореплавателите" прекара целия мач срещу Норвегия на резервната скамейка, а Жезуш даде ясно да се разбере, че той няма да бъде в стартовия състав срещу Дания и в следващия двубой.

Съдбата реши: Меси и Роналдо да се сбогуват с международната сцена в една седмица

Роналдо излезе с публикация в социалните мрежи, в която официално заяви, че напуска лагера на националния отбор. Той обеща в изявлението си, че в подходящ момент ще разкрие на португалския народ истината за причините за напускането си. Корените на кризата се простират чак до Осло. Роналдо се отправи направо към съблекалните след победата с 2:1 над Норвегия, без да поздрави феновете заедно със съотборниците си. След това той пропусна тренировките на отбора в продължение на три поредни дни - явен протест срещу това, че не е бил включен в състава за мача, дори и като резерва.

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Медийни съобщения сочат, че това внезапно развитие може да бележи края на кариерата на Кристиано в националния отбор. Португалският вестник "O Jogo" съобщи, че Кристиано Роналдо е взел необратимо решение. В информацията се сочи, че той повече няма да играе за "мореплавателите". Мачът срещу Уелс беше последният му с националния отбор.

Идеално сбогуване

От друга страна, отвъд Атлантическия океан Лионел Меси се готви за идеалното сбогуване. На 31 август той обяви оттеглянето си от националния отбор, с което сложи край на 21-годишната си кариера с фланелката на "гаучосите", и разкри, че е написал писмото си за оттегляне още на 21 юли, два дни след финала на Мондиал 2026. Аржентинската федерация реши да му организира достойно изпращане. Президент на южноамериканската централа Клаудио Тапия го покани да изиграе прощален мач на 6 октомври срещу Бенин и повика всички шампиони от Световното първенство през 2022 година да участват редом с него, като описа срещата като "последното танго".

39-годишният Меси се сбогува с националния отбор с изумителни статистики: 207 мача и 125 гола като най-добър голмайстор в историята на Аржентина, включително 21 на световни първенства, както и две титли от Копа Америка и участие във финала на последния Мондиал срещу Испания. Така Меси очаква легендарното си сбогуване на червения килим, точно в момента, в който Роналдо напусна гневно лагера на Португалия през задната врата - както изглежда, за последен път.

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