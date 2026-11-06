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Докато бразилският президент му се подиграва, Тръмп най-после се сети: Изборите са мошенически (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 8:25 часа 464 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Докато бразилският президент му се подиграва, Тръмп най-после се сети: Изборите са мошенически (ВИДЕО)

Провалът на републиканците в изборите за Конгреса заради политиката на американския президент Доналд Тръмп безспорно е най-горещата тема в световния информационен поток – а отношение взе и преизбираният на поста си бразилски президент Лула да Силва. Силва се подигра на Тръмп, че като е приел Флавио Болсонаро в САЩ, това му е донесло лош късмет. Болсонаро беше съперникът на Силва в изборите в Бразилия, но загуби, макар и не с голяма разлика – и моментално избяга в Съединените щати заради опасността да бъде съден и вкаран в затвора. Сега Силва поиска от Тръмп да върне Болсонаро в Бразилия, за да бъде съден:

Да Силва "с учудване" констатира и, че в седмицата, когато той спечелил, "моят приятел Тръмп загуби в САЩ", а Бенямин Нетаняху е загубил в Израел (Нетаняху не загуби, но не събра достатъчно подкрепа, за да формира правителство без нужда от коалиция, а разположението на силите е такова, че без арабските партии никой в Израел сега не може да формира управление):

На този фон, Тръмп най-после се сети, че изборите за Конгреса са мошенически – разказвайки за изборите за кмет в Лос Анджелис и как бившият телевизионен водещ Спенсър Прат загубил (в началото на лятото на 2026 година), като използва това за аргумент: "Нашите избори са толкова мошенически, нямате си идея" - Още: Акциите на социалната мрежа на Тръмп се сринаха след загубата на републиканците

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През това време новият сенатор-демократ Абдул Ел-Сайед подчерта, че демократите са победили не защото гласоподавателите са се влюбили в тях, а защото хората не понасят Тръмп и Тръмпизма. Затова и той каза, че демократите трябва да защитят точно тези хора и тази позиция. Срещу Ел-Сайед бяха похарчени десетки милиони от Американско-израелския комитет по обществени въпроси (AIPAC), както и срещу други демократи-кандидати – но без успех - ОЩЕ: "Ще спрем войната в Иран, ще отменим митата на Тръмп": Какви са заявките на демократите след победата на вота? (ВИДЕО)

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Доналд Тръмп Лула да Силва избори САЩ Флавио Болсонаро
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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