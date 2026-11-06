Докато бразилският президент му се подиграва, Тръмп най-после се сети: Изборите са мошенически (ВИДЕО)

Провалът на републиканците в изборите за Конгреса заради политиката на американския президент Доналд Тръмп безспорно е най-горещата тема в световния информационен поток – а отношение взе и преизбираният на поста си бразилски президент Лула да Силва. Силва се подигра на Тръмп, че като е приел Флавио Болсонаро в САЩ, това му е донесло лош късмет. Болсонаро беше съперникът на Силва в изборите в Бразилия, но загуби, макар и не с голяма разлика – и моментално избяга в Съединените щати заради опасността да бъде съден и вкаран в затвора. Сега Силва поиска от Тръмп да върне Болсонаро в Бразилия, за да бъде съден:
Brazilian President Lula: Flávio Bolsonaro is bad luck. He made Trump lose. He arrived in the United States, and Trump lost. He went there looking for protection. You'll see what protection you'll get. You'll have to return to Brazil to face the legal cases against you. https://t.co/TXqqZLa3e5— Clash Report (@clashreport) November 6, 2026
Да Силва "с учудване" констатира и, че в седмицата, когато той спечелил, "моят приятел Тръмп загуби в САЩ", а Бенямин Нетаняху е загубил в Израел (Нетаняху не загуби, но не събра достатъчно подкрепа, за да формира правителство без нужда от коалиция, а разположението на силите е такова, че без арабските партии никой в Израел сега не може да формира управление):
Brazilian President Lula: Something else is important: in the same week that I won, Netanyahu lost in Israel, and it seems that my friend Trump is losing in the United States. So it was an extraordinary victory for the Brazilian people. It was a lesson to the world. The Brazilian people woke up to say: "Brazil does not accept being anyone's backyard."— Clash Report (@clashreport) November 6, 2026
На този фон, Тръмп най-после се сети, че изборите за Конгреса са мошенически – разказвайки за изборите за кмет в Лос Анджелис и как бившият телевизионен водещ Спенсър Прат загубил (в началото на лятото на 2026 година), като използва това за аргумент: "Нашите избори са толкова мошенически, нямате си идея" - Още: Акциите на социалната мрежа на Тръмп се сринаха след загубата на републиканците
Trump: Our elections are so crooked, you have no idea. https://t.co/8rN7fKcJza— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
През това време новият сенатор-демократ Абдул Ел-Сайед подчерта, че демократите са победили не защото гласоподавателите са се влюбили в тях, а защото хората не понасят Тръмп и Тръмпизма. Затова и той каза, че демократите трябва да защитят точно тези хора и тази позиция. Срещу Ел-Сайед бяха похарчени десетки милиони от Американско-израелския комитет по обществени въпроси (AIPAC), както и срещу други демократи-кандидати – но без успех - ОЩЕ: "Ще спрем войната в Иран, ще отменим митата на Тръмп": Какви са заявките на демократите след победата на вота? (ВИДЕО)
Abdul El-Sayed: The best thing we can do is realize we didn't win on a mandate because people love Democrats. We won on a mandate because people cannot stand Trump and Trumpism. So we need to take action to stand up for them. https://t.co/6EUi3qSFxP— Clash Report (@clashreport) November 6, 2026
AIPAC and the network of pro-Israel PACs spent $55.3 million against candidates who ultimately won. These are the candidates they spent the most against, and it still couldn't move the needle. https://t.co/hmtweymcnv https://t.co/MRZDk1dJJC— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026