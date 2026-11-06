Разгромът на Тръмп: пет извода от изборите за САЩ и света

Радост в единия лагер, шок в другия: на междинните избори в САЩ опозиционните демократи не само извоюваха изненадващо голяма победа, но взеха и двете камари на Конгреса. Следват пет извода, които можем да направим след тези избори.

1. Американската демокрация не е в упадък

Щурм на Капитолия, опити за промяна на правилата за изборите, заобикаляне на Конгреса с декрети и още много: голяма бе загрижеността, че под управлението на Доналд Тръмп американската демокрация бързо се разгражда и се заменя с авторитарна система. Но демократичните институции в САЩ очевидно се оказаха по-устойчиви, отколкото се опасяваха мнозина.

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Много избиратели се изправиха срещу претенциите на Тръмп за неограничена власт. Те искат институционалните контролни механизми да функционират отново. Според следизборно проучване на Асошиейтед прес, 30 процента от избирателите са посочили състоянието на демокрацията като най-важния проблем на страната. 70 на сто са изразили мнението, че до момента Конгресът не е упражнявал в достатъчна степен контролните си функции спрямо президента. С резултатите от гласуването избирателите дадоха ясен сигнал за необходимостта от по-силен парламентарен контрол спрямо правителството.

Принципно Доналд Тръмп може и в бъдеще да се опитва да управлява с президентски декрети, заобикаляйки Конгреса. Но законодателите вече разполага с решаващо средство за натиск – бюджета. Демократите могат да откажат на президента спешно необходимите му средства за неговите политически намерения. Освен това могат да създадат парламентарни разследващи комисии, които да поставят правителството под сериозен натиск да се оправдава.

2. Демократите могат да печелят избори – и то как!

Демократите дълго време се бореха най-вече със самите себе си. Липсваха убедителни лидери, обща линия и ясен отговор на въпроса как партията би искала отново да печели мнозинство. Сега тя по впечатляващ начин доказа, че съвсем не е за отписване.

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Особено сензационни са нейните резултати в много от традиционно републиканските щати. Дори в Тексас или в Южна Каролина демократите отбелязаха успехи, а в Канзас за първи път имат сенатор – от 1932 година насам. Същевременно изборите извеждат на преден план нови лица: по-млади, значително по-прогресивни политици, които могат да дадат нова посока на партията.

Най-забележителен е успехът на „Демократичните социалисти на Америка“, които заемат по-леви позиции от Демократическата партия като цяло. Поне петима от подкрепяните от организацията кандидати влизат за първи път в Камарата на представителите. Те са за по-силна социална политика, която да се концентрира върху поносимите цени на жилищата, здравното обслужване, работническите права и по-ясното отграничаване на влиянието на големите концерни.

„Досегашното становище бе, че такива кандидати не биха могли да спечелят на национално ниво“, казва пред ДВ политическият анализатор Брандън Борн от Фондация „Бертелсман". Но ето, че сега някои от тях го направиха. Техният успех може да промени вътрешнополитическите дебати за това накъде да се насочат демократите в бъдеще и как да си върнат избирателите с поглед към президентските избори през 2028 година.

3. Републиканците са пред сериозен спор за посоката

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При републиканците ситуацията е обратната.

Доналд Тръмп вече даде ясно да се разбере, че не се смята отговорен за поражението. Ако той самият бе участвал в изборите, резултатите биха били съвсем други, написа той в своята мрежа Truth Social.

Но едва ли всички в неговата партия са на същото мнение. Критиците, които в последните месеци и години бяха изтикани към периферията, сега добиват повече самочувствие. Въпросът дали политиката на Тръмп е верният път за републиканците, повече не може да бъде игнориран.

При това става дума за нещо повече от едно временно изборно поражение. През 2028 година Тръмп не може да се кандидатира за трети мандат, т.е. републиканците трябва да се замислят за негов политически наследник. Кой ще поеме ръководството? И най-вече – с каква програма?

Сегашното изборно поражение може сериозно да ускори тези дебати, респективно борбата за власт за политическото бъдеще на републиканците е програмирана.

4. Победителят в сянка е в Техеран

Изборните резултати ще имат последствия и в международен план. Развитието ще се наблюдава особено внимателно в Техеран и в Москва. За иранското ръководство поражението на Тръмп е добра новина. Тъй като войната срещу Иран и свързаното с нея икономическо бреме струваха много гласове на републиканците.

Именно поскъпването на живота бе решаваща тема за много американци. Последствията от войната в Иран доведоха до сериозно поскъпване на горивата. Поради това Тръмп беше подложен на силен вътрешнополитически натиск да постигне трайно споразумение с Техеран.

Като цяло в момента американският президент полага усилия за намаляване на разходите на своята външна политика – най-вече там, където тя е особено спорна. Непосредствено преди междинните избори той например обяви, че в бъдеще не иска да предоставя военни помощи на Израел, при това две години по-рано от планираното.

За Украйна положението остава сложно. Резултатите от изборите могат да подтикнат Тръмп да увеличи сближаването си с Москва. А размерът на икономическия натиск за намаляване на цените на енергията и горивата в Америка вече се видя от много спорната дизелова сделка с Москва. За да продължи да намалява натиска, той може да настои и за други сделки с Москва, което допълнително ще затрудни ситуацията за Киев.

„Потискащо е, че пет години след началото на мащабната инвазия не можем да се надяваме на никакви победи“, заяви украинската депутатка Кира Рудик пред ДВ. „По-скоро се надяваме, че хората, които ще дойдат на власт, няма да са проруски настроени и ще попречат на усилията Русия да се завърне на световната политическа сцена.“

Паралелно обаче набират сила и онези, които отдавна критикуват политиката на Тръмп спрямо Русия и призовават за по-силна подкрепа за Украйна. Именно критиците от различни партии, които се противопоставят на прекалено отстъпчивата позиция по отношение на Москва, биха могли да се възползват от изборните резултати, за да разширят влиянието си в Конгреса.

5. Изборите имат последствия и за останалата част от света

Резултатите от междинните избори в САЩ могат да променят и трансатлантическите отношения, смята Ян Лесер от German Marshall Fund. „В много отношения ще има много голяма разлика за Европа – и то в много важни сфери“, казва той пред ДВ. Демократите могат да се опитат да укрепят отново диалога между Европа и САЩ. Със своите мнозинства те получават сега и по-голям контрол над политиката на Тръмп спрямо НАТО – могат да влияят на решенията за бюджета и военното финансиране и да затруднят в парламента евентуалните планирани ограничения на американската подкрепа. И в сферата на опазването на климата съвместните позиции могат да добият повече тежест.

„Дори само възстановяването на определена част от доверието и предсказуемостта – независимо по какъв път бъде постигнато – вече би представлявало голяма разлика“, обяснява Лесер.

Източник: Дойче веле