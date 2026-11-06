Георги Харизанов: Тръмп наруши основните си обещания, предстоят две тежки години за САЩ

Резултатите от междинните избори в САЩ ще доведат до сериозно напрежение между президента Доналд Тръмп и Конгреса. Това прогнозира политическият анализатор Георги Харизанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

По думите му прокарването на републикански законодателни инициативи ще стане значително по-трудно, а политическите сблъсъци във Вашингтон вероятно ще се задълбочат. „Много трудно каквото и да било републиканско законодателство ще се прекара през Конгреса и Сената. Най-вероятно те ще се изкушат, първо, от реваншизъм и отмъщение, второ, ще се опитат тяхно си законодателство да прокарат, върху което пък най-вероятно той ще наложи вето“, заяви Харизанов.

Според него предстоят две интересни години за американската политика, а резултатите от изборите са следствие от множество натрупани грешки. Харизанов посочи, че една от основните причини за недоволството е разминаването между предизборните обещания на Тръмп през 2024 г. и действията му след завръщането в Белия дом.

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„Много от основните послания в нея бяха нарушени. Основно за войната“, коментира анализаторът. Като примери той посочи атаката срещу Иран и въвеждането на мита, които според него са довели до поскъпване на стоките на американския пазар и допълнителна инфлация.

Харизанов отбеляза, че охраната на границата остава едно от обещанията, които Тръмп е изпълнил, но действията на имиграционните служби са предизвикали негативни реакции. Той припомни за два трагични инцидента, при които хора са загинали след сблъсъци с агенти на американската имиграционна служба ICE.

Анализаторът уточни, че не прави заключения за законосъобразността на действията при тези случаи, но според него те са нанесли сериозни имиджови щети на политиката за депортации. В разговора беше поставен и въпросът дали изборните резултати показват, че американското общество започва да търси по-умерени политически позиции.

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Според Харизанов призивите за центристки политики и лидери, които могат да общуват успешно с различни групи избиратели, се чуват от години. „Много разговори призовават за по-умерени центристки политици, независимо дали са с по-леви или по-десни убеждения, но по-умерени центристи, добри комуникатори, които добре успяват да представят политиките си пред хората“, посочи той.

Анализаторът подчерта, че макар самият Тръмп да не е участвал пряко в изборите, резултатите могат да бъдат разглеждани като оценка за управлението му. „Той не е загубил избори, защото формално не се е явявал на избори, но е ясно, че това беше форма и на референдум за него. Това беше вот на доверие към неговото управление“, заяви Харизанов.

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Политическият анализатор коментира и обещанията на Тръмп да прекрати войната между Русия и Украйна. Според него американският президент вероятно е вярвал, че може да постигне споразумение чрез комбинация от икономически стимули и натиск.

Харизанов описа подхода му като предложение за облекчаване на санкциите и възстановяване на икономическите отношения, ако Русия прекрати войната, съчетано със заплаха за продължаващо въоръжаване на Украйна и икономически натиск. „Кой няма да приеме такава сделка? Е, има кой да не я приеме“, коментира той. Според анализатора подобни предложения трудно могат да доведат до резултат, когато отсрещната страна не действа според очакваната икономическа логика.