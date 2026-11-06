Почина Джей Рокфелер - правнук на петролния магнат, който от Сената се бореше срещу бедността

Бившият американски сенатор Джей Рокфелер, наследник на една от най-богатите династии в Америка, който посвети десетилетия на борбата с бедността и разширяването на достъпа до здравеопазване, е починал на 89-годишна възраст, съобщиха американските медии в петък, 6 ноември. Демократът представляваше в Сената бедния, въгледобивен щат Западна Вирджиния в продължение на 30 години, след като беше заемал поста губернатор в два мандата.

Като правнук на петролния магнат Джон Д. Рокфелер, той беше един от малкото демократи в семейство, чиято политическа династия традиционно бе републиканска.

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Кой е Джей Рокфелер?

Роден в Ню Йорк през 1937 г., Джей Рокфелер (син на Джон Д. Рокфелер III) пристига за първи път в Западна Вирджиния през 1964 г. като доброволец в борбата срещу бедността, работейки в отдалечено миньорско селище в Апалачите.

Този опит допринася за формирането на политическа кариера, посветена на подобряването на живота на работническите семейства, по-специално на миньорите, ветераните и децата.

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Избран за първи път в Сената през 1984 г., той допринася за създаването на Програмата за здравно осигуряване на децата през 1997 г., с която се разшири обхватът на осигуровката за милиони деца от семейства с ниски доходи.

Джей Рокфелер също така беше председател на влиятелната сенатска комисия по разузнаване и първоначално подкрепи американската инвазия в Ирак, преди да се превърне в яростен критик на начина, по който президентът Джордж У. Буш ръководеше войната.

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През 2014 г. той отказа да се кандидатира за шести мандат в Сената, с което сложи край на почти половин век на държавна служба.

„Защитата на най-нуждаещите се е била призванието на живота ми и никога няма да спра да се боря, за да променя нещата към по-добро за хората, които означават толкова много за мен“, заяви той при обявяването на оттеглянето си.

Губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси отдаде почит на десетилетията служба на Рокфелер, като заяви, че той е оставил „траен отпечатък върху живота на поколения жители на Западна Вирджиния“.