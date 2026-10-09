Спад сред младите момичета в САЩ, които се определят за гей

Нов анализ на данни от CDC (Центровете за контрол и превенция на заболяванията) показва рязък спад в броя на тийнейджърките в САЩ, които се идентифицират като лесбийки или бисексуални.

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Сред момичетата в девети клас цифрата е спаднала от 30% през 2021 г. до 17% през 2025 г., докато тези, които се идентифицират като бисексуални, са намалели от 26% на 13%. Иначе, за всички ученички на ниво "гимназия" в САЩ, които се определят за лесбийки, е отчетен спад от 27% през 2023 година до 22% през 2025 година. Проучванията на CDC (чрез системата BRFSS) отчитат, че общият брой на младите пълнолетни (18 до 24 години), идентифициращи се като ЛГБТ+, е намалял от около 20% през 2022 г. на 15% през 2025 г.

Спадът е концентриран сред по-младите момичета, като процентите сред момчетата и по-големите тийнейджъри остават относително стабилни, съобщава The Washington Post. Има експертно предположение, че понижението идва след като по време на ковид пандемията социалната изолация заради карантините е повлияла на младите хора да търсят начин за себеизразяване и внимание. Обаче има и позиция, че трябва да се изчака по-дълъг период от време, за да се види дали говорим за устойчива тенденция.

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