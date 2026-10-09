Кабинетът "Радев":

Спад сред младите момичета в САЩ, които се определят за гей

09 октомври 2026, 7:34 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Спад сред младите момичета в САЩ, които се определят за гей

Нов анализ на данни от CDC (Центровете за контрол и превенция на заболяванията) показва рязък спад в броя на тийнейджърките в САЩ, които се идентифицират като лесбийки или бисексуални.

Още: Русия ще гони "пропагандиращи ЛГБТ"

Сред момичетата в девети клас цифрата е спаднала от 30% през 2021 г. до 17% през 2025 г., докато тези, които се идентифицират като бисексуални, са намалели от 26% на 13%. Иначе, за всички ученички на ниво "гимназия" в САЩ, които се определят за лесбийки, е отчетен спад от 27% през 2023 година до 22% през 2025 година. Проучванията на CDC (чрез системата BRFSS) отчитат, че общият брой на младите пълнолетни (18 до 24 години), идентифициращи се като ЛГБТ+, е намалял от около 20% през 2022 г. на 15% през 2025 г.

Спадът е концентриран сред по-младите момичета, като процентите сред момчетата и по-големите тийнейджъри остават относително стабилни, съобщава The Washington Post. Има експертно предположение, че понижението идва след като по време на ковид пандемията социалната изолация заради карантините е повлияла на младите хора да търсят начин за себеизразяване и внимание. Обаче има и позиция, че трябва да се изчака по-дълъг период от време, за да се види дали говорим за устойчива тенденция.

Още: Лукашенко прости на лесбийките, но хомосексуалните мъже за него са извратени (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
гей лесбийки транссексуални бисексуалност ЛГБТ
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес