Стивън Кинг: Пазете Украйна в сърцата и мислите си

"Не подкрепяйте умиротворители, които биха ги изоставили", пише още писателят.

Припомняме, че това не е първата позиция на автора по повод войната в Украйна.

През септември миналата година Кинг поздрави украинците с успешното контранастъпление от последните дни. В профила си в Twitter майсторът на хорър романите написа днес в типичния си стил: „Днес украинците наритват нечий задник. Слава на Украйна!". ОЩЕ: Украинците пеят химна преди контраофанзивата, Стивън Кинг със специален поздрав към тях (ВИДЕО)

Keep Ukraine in your hearts and thoughts.

Don’t support appeasers who would leave them behind.