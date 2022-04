Стрелбата в Бруклин: Полицията съобщи за заподозрян (ВИДЕО)

"Търсим да установим дали той има някаква връзка с атаката в метрото", заяви началникът на детективите в нюйоркската полиция Джеймс Есиг.

Полицията помоли "всеки, който разполага с информация за местонахождението на Джеймс” да се обади на гореща телефонна линия.

Към момента полицията не е задържала никого

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67