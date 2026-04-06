Войната и храната: Световните цени на храните растат за втори пореден месец

ООН отчете второ месечно покачване на световните цени на храните. Причината - конфликтът в Близкия изток води до повишаване на разходите за енергия и торове, заплашвайки бъдещите реколти и добиви, въпреки стабилните засега пазарни доставки.

Покачващите се цени на енергията, предизвикане от напрежението в Близкия изток, тласнаха световните цени на хранителните стоки нагоре за втори пореден месец, сочат последните данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие, пише Евронюз.

Влиянието на конфликта

Още: Директорът на МААЕ разкри как 12-дневната война е попречила по темата "ирански обогатен уран" (ВИДЕО)

Последният бенчмарк индекс на ФАО, който проследява месечните промени в международните цени на кошница от световно търгувани хранителни стоки, се е повишил с 1% над нивото си отпреди година, което показва как геополитическото напрежение повишава производствените и транспортните разходи, добавяйки нов натиск върху световните пазари на храни.

"Основният проблем, който имаме в момента, всъщност е въздействието на конфликта върху енергията и торовете. Това ще се отрази на разходите за производство на следващата реколта - не на храната, която имаме днес, а на храната, от която се нуждаем утре и вдругиден", заяви Дейвид Жорж Робърт Лаборд, директор на отдела за икономика на хранително-вкусовата промишленост на ФАО.

Лаборд предупреди, че ако конфликтът в Близкия изток продължи, фермерите ще бъдат засегнати.

Тъй като голяма част от световното гориво и торове се движат през Ормузкия проток, дългосрочното затваряне ще принуди фермерите да вземат трудни решения за засаждане.

Още: "Тръмп е в нервна криза": Експерт по национална сигурност за развитието на войната в Иран

Опасност от бъдещи ниски добиви

"Колкото повече фермерите бъдат засегнати, толкова по-малко ще засаждат или ще използват по-малко торове, а в този случай може да имат по-нисък добив. Това е нещото, което вече наистина може да започне да повишава цените на храните", добави той.

"До 1/3 от торовете, с които се търгува в световен мащаб, преминават през Ормузкия проток. Това е 20% от природния газ, а природният газ всъщност се използва за производство на торове в страни, които внасят природен газ", подчерта Лаборд.

Директорът на отдела за икономика на селското стопанство и храните към ФАО подчерта, че световните цени на храните не са се повишили повече, отколкото след началото на войната в Украйна през 2022 г., защото пазарите остават добре снабдени след силните реколти в основните региони производители.

Още: "Адът или Каменната ера": Посредници натискат Иран за 45-дневен мир

"Преди кризата очаквахме спад в цените на стоките поради много добрите реколти в САЩ и Азия, както и високите нива на запасите. Ето защо тази криза не тласка цените рязко нагоре сега, за разлика от 2022 г., когато започна войната в Украйна", коментира той.

Въпреки че настоящата ситуация е по-стабилна, остава несигурността относно бъдещите цени, каза Лаборд, "особено около разходите за торове и потенциалното въздействие на Ел Ниньо, което може да доведе до суша".