Технологичният свят се разпада. Кой ще спечели битката за контрол над бъдещето?

Нови съперничещи си блокове се появяват с все по-голяма скорост по света. В обновената система от две и дори три сфери на влияние: полупроводниците, изкуственият интелект и техническите стандарти се превръщат в геополитически бойни полета, пише Die Welt.

Звучи по-скоро като конспиративни теории: затворени кръгове, чието съществуване е почти неизвестно, редовни срещи, провеждани във всички краища на света, и експерти, вземащи решения на стойност стотици милиарди долари по време на кафе паузите. В действителност тези полусекретни общности са движещата сила зад съвременната глобализирана икономика. На много международни форуми представители на водещи компании преговарят за техническите стандарти на утрешния ден. Съвсем наскоро компании като Nokia, Ericsson, Huawei и Qualcomm, в рамките на консорциума 3GPP, обсъдиха как смартфоните и интелигентните устройства ще работят в предстоящия 6G стандарт за мобилни комуникации.

Подобни споразумения са невидимите стълбове на световната търговия. Благодарение на тях немска кола може да се движи в Шанхай, а американски чип може да се използва в Чехия. Но именно тук е мястото, където световната икономика се раздробява. „Системата е подложена на натиск", казва Антония Хмайди от германския Институт за китайски изследвания „Меркатор" (MERICS). Тя и други експерти предупреждават, че светът е изложен на риск от разпад на отделни техносфери, процес, който вече е започнал.

Индустриално предизвикателство от Пекин

В основата на тези промени е съперничеството между Китай и Съединените щати. Пекин сега ускори още повече икономическия си растеж. 15-ият петгодишен план, който ръководството на Пекин одобри, е формулиран като индустриално и политическо предизвикателство: квантови изчисления, термоядрена енергия, изкуствен интелект, 6G мобилни мрежи. Китай възнамерява да се превърне в световен лидер във всички тези области.

Терминът „изкуствен интелект“ се появява над 50 пъти в политическия документ. Местните технологии са предназначени да служат като предпазна мярка срещу американския натиск и да укрепят икономическата мощ на Китай.

Стандартите на вътрешния пазар играят ключова роля. Механизмът обикновено е един и същ: първо Пекин разработва вътрешни решения, след което прокарва стандарт, който на практика прави използването им задължително, измествайки чуждестранните алтернативи. Западните продукти не са официално забранени, но стават ненужни. Резултатът е появата на автономна техносфера, в която натискът на САЩ е структурно неефективен.

Разпадането на технологичните блокове вече е видимо. Ограниченията за износ, списъците със санкции и новите технологични закони нарушават световните пазари и веригите за създаване на стойност и от двете страни. В САЩ китайските компоненти в комуникационните мрежи отдавна са забранени, а чиповете от Китай също са забранени в критични сектори. Вашингтон въвежда в черен списък китайски компании, а Пекин отговаря със свои собствени списъци, като затяга контрола върху износа на редкоземни метали.

Google? Няма го в Русия и Китай

Разделянето на продукти вече е скъпо. Европейските компании все по-често пускат продукти в два екземпляра: една версия за Китай, друга за останалата част от света. Процесите, които отдавна са често срещани в компютърния софтуер и приложенията с изкуствен интелект, рискуват да проникнат много по-дълбоко в самата производствена верига за създаване на стойност. Някъде изграждат паралелни вериги за доставки и развиват собствени изследователски съоръжения. Например Volkswagen, когато разработва автомобилен софтуер в Китай, работи с различни партньори. В САЩ данните вече не се движат свободно между технологичните звена. „Вече виждаме първите признаци на това“, казва Антония Хмайди. Ако различията се проявят не само в правните разпоредби, но и в технологиите, разходите ще се увеличат драстично.

Както по време на Студената война, отново се появяват технологични зони на влияние. Тогава телевизията в САЩ, Източния блок и Европа функционираше по различни стандарти: три пазара, три продуктови свята. Интернет сякаш сложи край на тази сегрегация. Но технологичната глобализация всъщност е много по-крехка, отколкото изглежда: Google и Instagram са блокирани или забавени в Русия и Китай, а TikTok дори не съществува в индийския интернет.

Китай навлиза в битката за нови сфери на влияние с ясно предимство в цената. Huawei вече изгражда мобилни мрежи в почти всички развиващи се страни и това не се ограничава само до доставка на оборудване: компанията поема и поддръжка и експлоатация със собствен персонал. Това е особено привлекателно за страни, в които липсват квалифицирани специалисти. „Западните компании отдавна подценяват този аспект“, казва Антония Хмайди. Междувременно Китай създава реални прецеденти на място и изгражда дългосрочни зависимости. В няколко африкански страни специалисти на Huawei са помогнали на властите да организират наблюдение на опозиционни фигури. На събития в Кейптаун и други градове компанията демонстрира решения за видеонаблюдение пред полицейски агенции и представители на правителството.

Ситуацията се изостря от нарастващата пропаст между САЩ и ЕС. Две трети от европейската облачна инфраструктура работи на платформи, управлявани от американски доставчици. Администрацията на Доналд Тръмп все по-често свързва търговските конфликти с проблеми със сигурността и технологиите, като ясно заявява, че е готова да използва цифровите зависимости за политическа изгода, ако е необходимо. Европа обсъжда дали Вашингтон би могъл да активира дистанционен „kill switch“ на изтребителите F-35.

Ако тази динамика продължи, изолирани технологични екосистеми биха могли постепенно да се появят в резултат на целенасочени защитни мерки. Засега трансатлантическият разрив е по-скоро политически, отколкото явно технологичен. Но натискът нараства.

Европа обаче има малка власт да повлияе на траекторията на тези процеси. „Светът вече се фрагментира на три технологични сфери", казва Маргот Шулер от Хамбургския университет. Компаниите все пак още могат да се адаптират. Те могат целенасочено да разчитат на технологии с отворен код, намалявайки зависимостта си от конкретни доставчици и региони. Самият Китай последователно следва този път: Alibaba разчита на решения, базирани на Linux, Huawei на Android, и двете компании постепенно разработват независими системи.

Европа обаче се нуждае от интелигентна индустриална политика, която специално укрепва ключови технологични области и изследвания, остава отворена за международно сътрудничество и избягва изкушението да налива милиарди в свръхсубсидирани индустрии.

„Фрагментацията на технологиите и стандартите означава, че германските компании ще трябва да присъстват и в трите блока“, казва Маргот Шулер. Това включва участие в международни дискусии, особено що се отнася до унифицираните стандарти. Китай е с една крачка напред в това отношение. Наскоро Министерството на промишлеността в Пекин въведе национални стандарти за хуманоидни роботи, полагайки основите за масово производство. В международен план Китай е далеч напред. „Страната има възможността да упражнява толкова силно влияние върху международните стандарти за хуманоидни роботи, че те да се прилагат само за нейните собствени продукти“, отбелязва Шулер.

Ръководството в Пекин действа стратегически. В ерата на мобилните комуникации от трето и четвърто поколение, Китай просто постави свои собствени стандарти за вътрешния пазар. С 5G настоящата комуникационна система, тактиката се промени: китайските компании излязоха с единен фронт на международни форуми, с предварително договорена позиция.

Това даде на Китай структурно предимство. Техници във Фукуока обсъдиха 6G стандартите: приоритизиране на пакетите данни, управление на смущенията, оптимизирани за изкуствен интелект честотни ленти. Ужасно сухи технически подробности. Но как точно ще бъдат структурирани подобни преговори в бъдеще ще определи колко взаимосвързан ще бъде светът утре и кой ще напише правилата, по които ще функционира.

Автор: Тобиас Кайзер за Die Welt

Превод: Ганчо Каменарски