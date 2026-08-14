Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп наложи 100% митo върху внос на дронове

14 август 2026, 6:07 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп наложи 100% митo върху внос на дронове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мита върху вноса на дронове и компоненти за тях, включително от някои ключови съюзници на Вашингтон, а администрацията му добави, че страната е “твърде зависима” от чуждестранни доставчици на дронове, предаде Ройтерс. С указ, подписан от Тръмп, се налагат мита от 100% за дронове с определен размер или с определени възможности, които са “особено важни за целите на националната сигурност“, съобщи Белият дом, добавяйки, че мито от 25% ще бъде наложено на дронове с по-малки размери. Още: Bloomberg: Тръмп възобновява търговската война

Митата на Тръмп

Снимка: Getty images

Още: След като загуби вече в съда: Тръмп пак на съд заради мита

С 15% ще бъдат обложени безпилотните летателни апарати и компонентите за тях от ЕС, Япония, Лихтенщайн, Южна Корея, Швейцария и Тайван, а с митото за дронове от Великобритания ще бъде 10%, уточни Белият дом. 

Тръмп направи митническата си политика основен стълб в чуждестранната си и търговската си политика, въпреки правни спънки и критики от някои анализатори.

В текста на указа, публикуван от Белия дом, Тръмп заяви, че министърът на търговията Хауърд Лътник е проучил последиците от вноса на безпилотни летателни системи и дронове.

“Министърът установи, че вносът от чуждестранни производители на безпилотни летателни системи е значителен и че САЩ са твърде зависими от чуждестранни доставчици на дронове и компоненти за тях“, каза Тръмп.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Лътник установи още, че дроновете и компонентите за дронове от някои чуждестранни производители “представляват риск за сигурността и безопасността”, а местната индустрия в САЩ не произвежда достатъчно, за да посрещне нуждите в областта на сигурността, отбеляза Тръмп. 

Митата ще влязат в сила след 21 дни, заяви Белият дом. 

За компонентите на дронове, които не са особено чувствителни, митата ще влязат в сила 180 дни след подписването, се посочва в съобщението.

За продуктите, за които Пентагонът е одобрил изключение от списъка на Федералната комисия по комуникациите с т.нар. „покрити“ продукти в рамките на 20 дни след подписването, митата също ще влязат в сила 180 дни след подписването, съобщи Белият дом.

Още: Доналд Тръмп удря Канада с нови мита

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп САЩ мита митата на Тръмп мита Тръмп
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес