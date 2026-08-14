Колосални загуби за Wildberries, но и за руските търговци. В Москва се оплакват, че няма бензин (ВИДЕО)

Украинските атаки с далекобойни дронове срещу складовите бази на най-големия руски онлайн търговец Wildberries и на търговците-клиенти на компанията вече достигат между 600 и 800 млрд. рубли. Такава преценка прави Сергей Семко, водещ анализатор в изследователската агенция Data Insight.

Възстановяването на поразени от украинските дронове досега складове и инфраструктура може да струва на Wildberries между 147 и 223 милиарда рубли, а ако се наложи пълно демонтиране, извозване на отпадъци и рекултивация, разходите могат да достигнат 169-278,9 милиарда рубли, гласи оценката. Отделно, потенциалните загуби на търговците, които прекарват стоки през Wildberries, са между 445-507,8 милиарда рубли.

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Недостиг на бензин в Москва

На фона на информация в официалния канал в Телеграм на кмета на Москва Сергей Собянин за 10 свалени дрона тази нощ, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA публикува видеопример за недостиг на бензин точно в района на руската столица.

"Москва, гара Савеловски, улица Бутирска, моля. Опашка. Бензиностанцията е затворена, не знам, има камион с гориво, който изсипва гориво там". "Има куп бензиностанции, където хората просто изоставят колите си от отчаяние. Колите са празни, няма бензин никъде в града", казва читател на ASTRA, заснел видео в нощта на 14 август.

В нощта на 13 срещу 14 август шофьор засне видео, докато шофира от Сергиев Посад до Москва по Ярославското шосе, федералната магистрала М-8 "Холмогори". Кадрите показват, че някои бензиностанции по магистралата са затворени, някои продават само дизел, а други продават бензин на завишени цени, казва мъжът. Видеото показва и опашки на работещи бензиностанции.

Липсата на горива се обяснява с постоянно спиращите работа заради удари с дронове руски рафинерии. Според украинския мониторингов канал "Труха", тази нощ към Русия са изстреляни над 400 дрона.

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Късно снощи, Украйна успя да удари и търговския център "Галактика". Той е разположен на площ от 8150 квадратни метра в Енакиево, Донецка област: