Неофициално: Израел, "Хамас" и посредници се срещат в Кайро относно плана за Газа

04 октомври 2025, 18:55 часа 327 прочитания 0 коментара
Представители на Израел, „Хамас“, Египет, Катар и САЩ и ще проведат непреки преговори утре в египетския град Ариш, близо до границата с ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на източници от египетските сили за сигурност. Някои представители на „Хамас“ вече са в Египет и се очаква други екипи да пристигнат по-късно днес, казаха източниците. Израелската телевизия „Кан“ съобщи, че екипът с преговарящи на Израел ще отпътува от страната в рамките на един ден. Към момента Египет и Израел не са потвърдили официално информацията за преговорите, отбелязва обаче ДПА, цитирана от БТА.

Разговорите идват, след като и двете страни като цяло приеха мирния план на американския президент Доналд Тръмп. Няколко израелски вестника и катарската телевизия „Ал Арабия“ съобщиха, че утре ще има разговори и в Кайро. Катарската телевизия цитира неназовани източници, според които в преговорите в Кайро ще участват Израел и САЩ. Тези разговори ще се съсредоточат върху установяването на механизми и правила за прилагането на плана на Тръмп, добави медията. „Ал Арабия“ каза още, че Катар също ще участва в преговорите в Кайро.

Няколко израелски медии междувременно съобщиха, че американският специален пратеник Стив Уиткоф в момента пътува към Кайро. Според израелския „Канал 12“ Израел иска разговорите да приключат бързо и е готов да обсъжда единствено освобождаването на заложниците, но иска другите спорни въпроси да бъдат оставени за после.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ивицата Газа Египет Хамас Кайро война Израел мирен план Газа информация 2025
